Malamovida, il bollettino: fine settimana tra alcool, droga e spaccio tra i locali

Monterotondo. I fine settimana sono ormai diventati più turbolenti del solito. Ci eravamo abituati alle uscite ”minime”, con distanziamenti ricercati rigorosamente e orari ridotti alle volte. Ma ora che la situazione sta lentamente ritornando alla normalità, ecco che gli animi inibiti da due anni di restrizioni ritornano sulla piazza. Con le riaperture, più o meno complete, anche il fenomeno della ”malamovida” sembra essere ritornato. Anzi, incrementato proprio a causa delle lunghe chiusure.

Malamovida a Monterotondo

E’ il bollettino di ogni fine settimana ormai, a seguito dei controlli dei Carabinieri nelle principali piazze in cui si concentrano i festeggiamenti del fine settimana. E il centro storico di Monterotondo non fa di certo eccezione. I militari nelle serate di venerdì, sabato e domenica scorse hanno presidiato le vie dove insistono la maggior parte dei locali che fino a notte inoltrata vedono tra gli avventori giovani non solo del posto ma dell’intero circondario. Sono stati così controllati la maggior parte degli avventori oltre a quasi tutti gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande.

Leggi anche: Monterotondo, scoperte a spacciare cocaina: nei guai due donne

Spaccio di droga tra i locali

Non solo assembramenti, confusione e tassi alcolemici elevati durante la guida, ma anche droga e spaccio. Come uno degli ultimi casi riscontrati in questi giorni. Durante i controlli, infatti, i Carabinieri di Monterotondo sono stati attratti dagli atteggiamenti sospetti di un uomo in particolare, di origini romene, il quale aveva dimostrato degli atteggiamenti sospetti. E’ bastato un controllo personale, infatti, per rinvenire circa 50 grammi di droga tra hashish e marjuana oltre ad un bilancino di precisione. Poco dopo, un altro soggetto anche, segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore di stupefacenti. La perquisizione che ha consentito di rinvenirgli addosso 2 grammi di hashish.

Un bicchiere di troppo alla guida

Non solo droga, ma anche alcool oltre limiti durante la guida. Questa volta è toccato ad un ragazzo di origini sarde ma residente a Monterotondo, finire sotto la lente di ingrandimento dei militari. Il soggetto al termine della serata si era rimesso alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico ben più alto del limite massimo (2,30 rispetto al limite massimo di 0,5). Dunque, oltre al ritiro immediato della patente gli è stata sequestrata anche l’autovettura.