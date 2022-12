Maltempo in provincia di Latina: albero crolla su un’auto (VIDEO)

Le conseguenze delle forti piogge che si sono abbattute in provincia di Latina non si sono fatte attendere. In particolare, nelle prima serata di ieri il personale dei vigili del Fuoco del comando di Latina è intervenuto a causa della caduta di un albero, un cipresso, che è finito dritto dritto su un’auto.

L’albero caduto su un’auto a Sermoneta

I fatti sono avvenuti a Sermoneta, in via Le Prata, nella prima serata di ieri. Qui, come anticipato, il personale operativo dei vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto a seguito di una chiamata al Numero Unico per le Emergenze dove veniva segnalata la presenza di un albero caduto su una vettura. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco rilevavano la presenza di una vettura finita sotto una pianta di cipresso. Fortunatamente, al momento della caduta dell’albero l’auto era vuota. Accertato l’accaduto, i pompieri hanno rimosso la pianta con l’utilizzo dell’autogrù e liberato il mezzo.

Caso analogo a Roma, sulla Colombo

La situazione appare, purtroppo, comune anche in altri territori. Ad esempio, sempre a causa del maltempo, proprio oggi a Roma un albero è caduto sulla Cristoforo Colombo, all’altezza dell’ Eur provocando diversi disagi alla viabilità. Fortunatamente, anche in questo caso non si sono registrati né feriti né altre vetture coinvolte.