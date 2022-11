Maltempo a Sabaudia, devastato il litorale: crollano i canali e i ristoranti rischiano di sprofondare (FOTO)

Maltempo. Il litorale di Sabaudia ha subito dei danni pesantissimi dopo i duri colpi subiti durante la notte scorsa. Vento, pioggia e mareggiate hanno fatto letteralmente crollare il canale di Caterattino, quello che collega il lago di Paola al mare, ma anche i rinomatissimi ristoranti della zona, come ad esempio ”Lo Scoglio”, molto gettonato e richiesto. La struttura, così come le altre nel circondario rischiano pesantemente di sprofondare definitivamente in acqua proprio da un momento all’altro. Sale, dunque, la preoccupazione per la città delle dune.

La situazione è critica. Già nei mesi scorsi il Comune aveva dovuto la strada lungomare, ceduta in più punti, a causa di diverse problematiche. Ora, arriva un’altra batosta. Le stime preventive sui lavori necessari per sistemare la faccenda e l’intera arteria, non promettono bene: si ipotizza che difficilmente gli interventi potranno essere ultimati entro la prossima estate. Se fosse così, Sabaudia nell’estate 2023 potrebbe avere la metà del litorale off-limits, con enormi ripercussioni sull’economia balneare, fondamentale per la località. La città è spesso scelta dai Vip per il ritiro vacanziero, ma questo grande danno potrebbe cambiare alcune cose per l’anno prossimo. Non solo l’economia, ma il mare stesso che potrebbe inghiottire le attività commerciali. A tutto questo si aggiunge un ulteriore motivo di apprensione, perché il pericolo che crolli anche il ponte di Caterattino, creando un ulteriore disastro, è abbastanza concreto. Il vento, intanto, non si ferma, e continua a soffiare implacabile su tutto il territorio. Di seguito le foto della situazione a Sabaudia dopo le ultime di pioggia e mareggiata (FOTO di Annalisa Maddy Macchioni sul Gruppo di Sabaudia Zanzara Razionale):