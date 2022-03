Manifestazioni e strade chiuse a Roma oggi sabato 19 e domenica 20 marzo 2022

Si continua a scendere in piazza a Roma. Ma questa volta non per urlare contro la dittatura sanitaria o il Green Pass. Chi manifesta lo fa per la pace, per gridare alla fine della guerra in Ucraina, ma c’è anche chi farà sua la causa dei diritti dei figli di genitori separati. Due manifestazioni, l’Angelus della domenica di Papa Francesco e il derby atteso tra Roma e Lazio all’Olimpico. Insomma, un weekend ricco nella Capitale, con conseguenze sul traffico e la viabilità tra strade chiuse e bus deviati.

Manifestazioni e strade chiuse sabato 19 marzo

Nel pomeriggio di oggi, proprio nel giorno della festa del papà, nella Capitale si svolgeranno due manifestazioni per il sostegno dei diritti dei figli di genitori separati. La prima si terrà dalle 14 in largo Corrado Ricci, nell’area pedonale all’altezza di via dei Fori Imperiali (lato via Alessandrina), con la prevista partecipazione di circa 400 persone; l’altra dalle 15.45 alle 17, nell’area di via dei Fori Imperiali in prossimità di piazza Madonna di Loreto. E non solo. E’ in programma anche una protesta contro la guerra e chi parteciperà scenderà in piazza San Giovanni Bosco, piazza dei Consoli, in via Flavio Stilicone e a largo Spartaco. Da qui la possibilità di incappare in rallentamenti per la viabilità e disagi per gli automobilisti.

Manifestazioni e bus deviati a Roma domenica 20 marzo

E se sabato c’è chi scenderà in piazza per il diritto dei figli dei genitori separati, è domenica che ci sono tantissimi eventi. Dalla recita dell’Angelus di Papa Francesco fino al derby atteso allo Stadio Olimpico, per non parlare poi della manifestazione contro la guerra per invocare la pace in tutto il mondo. Ma cerchiamo di capire bene gli orari, le persone previste e come cambia la viabilità, punto per punto.

L’Angelus di Papa Francesco domenica

Come ogni domenica alle 12 l’appuntamento è con l’Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Per questo motivo, entro la mezzanotte è prevista la rimozione dei veicoli in sosta sui controviali di viale della Conciliazione da via della Traspontina a piazza Papa Pio XII e il transito è vietato da via Pfeiffer a via Rusticucci. Transennamenti e parziali chiusure anche in via di Porta Angelica, via dei Corridori e largo degli Alicorni. Dalle 7, invece, divieto di transito su via Rusticucci, ma in base alle esigenze lo stesso provvedimento potrebbe essere adottato anche a largo Ildebrando Gregori in direzione di Borgo Santo Spirito.

La manifestazione contro la guerra in Ucraina

Domenica 20 marzo chi scende in piazza lo fa per la pace, per urlare contro la guerra, i bombardamenti e quelle immagini di distruzione che guardiamo da lontano. Il promotore della manifestazione è Aboubakar Soumahoro, che ha dato l’appuntamento a migliaia e migliaia di persone a Piazza San Giovanni a partire dalle 15. L’obiettivo è quello di mettere insieme più voci, dare vita a un inno che risuoni in tutto il mondo. Il sit in si terrà sul prato accanto alla basilica. E’ prevista la presenza di 2.000 persone e Roma si sta preparando con un servizio di viabilità per rispettare la segnaletica sulla piazza. Ma c’è di più. In base al numero dei partecipanti non sono escluse ripercussioni sul traffico, con eventuali strade chiuse e bus deviati. Possibili limitazioni, infatti, per le linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792.

Gli ospiti a San Giovanni per la pace

Come fa sapere la mente della manifestazione, sul palco arriveranno tantissimi ospiti noti, personaggi del mondo dello spettacolo. Ci saranno Flavio Insinna, Roy Paci, Mimmo Lucano, Malika Ayane, Cosmo, Gaia, NAIP, Dj Ralf, Eugenio in Via di Gioia, Tommy Kuti, Ascanio Celestini, Andrea Rivera, Ariele Vincenti e Emilio Stella, Gemitaiz, Gemello, Riccardo Sinigallia, Margherita Vicario, Cecilia Strada, Artù, Elio Germano, Emilio Stella, Gianmarco Saurino, Giovanni Truppi, Riccardo Noury, Sabrina Paravicini, Leo Gassman, Diodato. A San Giovanni arriveranno anche rifugiate e rifugiati sopravvissuti e che portano fisicamente ed emotivamente le cicatrici della guerra. Per ascoltare il loro racconto, per non voltare le spalle a chi ha perso tutto.

Derby Roma-Lazio

Domenica è anche la giornata del derby tra Roma e Lazio allo Stadio Olimpico. Sono attesi, come fa sapere Roma Mobilità, oltre 50 mila spettatori. Per quanto riguarda la viabilità, l’area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Qui ulteriori dettagli.