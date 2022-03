Maratona di Roma domenica 27 marzo 2022: percorso, strade chiuse e orari

Roma. Tutto il mondo punta gli occhi sulla Capitale, per la giornata di domani domenica 27 marzo 2022. Tutti aspettano con ansia e trepidazione la 27esima edizione della Acea Run Rome The Marathon in cui lanceranno il guanto di sfida atleti provenienti da 102 Paesi, rappresentando ogni continente. La partenza è prevista per le 8,30 su via dei Fori Imperiali.

Atleti da tutto il mondo per la maratona di Roma

Moltissimi atleti, un pubblico entusiasta e, soprattutto, la gioia di dover percorrere 42,195 km tra le meravigliose aree archeologiche della città di Roma: Colosseo, Fori imperiali, San Pietro, Lungotevere, Piazza del Popolo, Via del Corso e molto altro ancora. Sono in totale 11 mila gli atleti in sfida domani, ma oltre a loro ci sono anche gli appassionati. Infatti quest’anno, oltre alla competizione ufficiale, ritorna anche la Stracittadina Fun Race di 5 km con partenze differite rispetto alla corsa ufficiale.

Una corsa per la pace in Ucraina

In gara, soprattutto in questo momento, nono potevano mancare certo i rappresentanti dell’Ucraina come ad esempio Tetyana Monayeva, in viaggio dal confine romeno dove ha servito da interprete per gli ucraini in fuga. Assente, invece, quest’anno l’ucraino Kyrylo, deceduto il 2 marzo durante gli scontri in guerra. «Dovrà essere l’edizione della rinascita e dedita a un messaggio di pace» aveva affermato qualche tempo fa il sindaco Roberto Gualtieri.

Le regioni più competitive in Italia

Tra i romanissimi, ricordiamo sicuramente Giorgio Calcaterra, pettorale numero 1, ultramaratoneta storico e rinomato. Il Lazio è da sempre in cima alla classifica delle regioni (2.082 presenze, 1830 i romani), al secondo posto spetta invece alla Puglia (628) che oltrepassa la Lombardia (617).

Metro chiuse e limitazioni a traffico: tutte le info

L’evento durerà fino al primo pomeriggio, intorno alle 15.00 circa ci sarà l’arrivo all’agognato traguardo. I primi divieti stradali e le restrizioni al traffico scatteranno alle 21 di questa sera per fare in modo che sia tutto pronto per domani. Divieti soprattutto per quanto riguarda il divieto di sosta lungo il percorso della maratona. In campo durante la corsa ci saranno circa 400 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per gestire i blocchi del traffico e le eventuali difficoltà di passaggio. Domenica in giornata, inoltre, sarà chiusa la stazione metro della linea B Colosseo. «Dieci linee saranno ferme (2, 3 navetta, 30, 40, 64, 70, 77 e 280, 628 e 715), nove saranno deviate (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3)». Menre, altre cinquantatré linee bus saranno infine limitate (tutte le informazioni consultabili su Romamobilita.it).