Maratona Roma domenica 27 marzo 2022, strade chiuse e bus deviati: orari e info utili

Dopo la Roma-Ostia, nella Capitale si torna a correre per la ventisettesima edizione della maratona Acea Run Rome, che è in programma domenica 27 marzo. Ma qual è il percorso? Dove “gareggeranno” gli atleti e quali saranno le strade chiuse e i bus che dovranno deviare il loro itinerario?

Il percorso dell’Acea Run Rome di domenica 27 marzo

Quello di domenica 27 marzo è un percorso piatto, con circa 30 metri di dislivello e circa 6 km di sanpietrini. E toccherà i punti più belli della Capitale: Colosseo e Fori Imperiali con partenza e arrivo, Piazza Venezia, scalinata Campidoglio, Teatro Marcello, Bocca della Verità, Circo Massimo, Porta San Paolo, Piramide Cestia, Basilica di San Paolo, San Pietro, Foro Italico, Piazza Augusto Imperatore, Via Pacis, Piazza Navona, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna.

IL PERCORSO COMPLETO

L’arrivo e la partenza della maratona

D’altra parte, come si legge sul sito ufficiale dell’evento, la partenza (alle 8.30 di domenica 27 marzo) e l’arrivo è sui Fori Imperiali: “il passaggio davanti al Vittoriano, a piazza Venezia, poserai lo sguardo sul Circo Massimo, sentirai la brezza del Lungotevere e poi ancora passerai davanti Castel Sant’Angelo, al viale della Conciliazione con la basilica di San Pietro, il Foro Italico e la Moschea, piazza del Popolo, Piazza di Spagna con la celebre scalinata di Trinità dei Monti, Piazza Navona, via del Corso. Cuore, testa e gambe. Sì, tu ci sei, Roma c’è”. Sono quasi 11 mila gli atleti iscritti, che dovranno percorrere ben 42,195 chilometri.

Strade chiuse e linee bus deviate

E se da una parte gli atleti dovranno gareggiare, dall’altra i romani domenica dovranno fare i conti con non pochi disagi. Tra strade chiuse, divieti di sosta e bus che dovranno deviare il loro percorso. Nel dettaglio, come riporta Roma Mobilità, saranno dieci le linee sospese (2, 3 navetta, 30, 40, 64, 70, 77 e 280, 628 e 715), mentre nove saranno quelle deviate (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3).

Gli orari delle deviazioni dei bus

Quarantanove linee saranno limitate:

H (tra le 7,15 e le 15,50 attiva tra via dei Capasso e il lungotevere degli Anguillara);

8 (tra le 7,30 e le 12,30 in funzione tra il Casaletto e largo Bernardino da Feltre);

19 (tra le 6,30 e le 14,30 in servizio tra Centocelle e Valle Giulia);

32 (tra le 7,20 e le 13,40 attiva tra Saxa Rubra e piazzale Clodio);

34 (tra le 7,30 e le 13 in funzione tra Monte del Gallo e il lungotevere in Sassia);

44 (tra le 7,10 e le 15,40 in servizio tra via Montalcini e il lungotevere degli Anguillara);

46 (tra le 7,10 e le 15,20 attiva tra Monte Mario e il lungotevere in Sassia);

49 (tra le 7,40 e le 12,30 in funzione tra Monte Mario e la stazione di Cipro);

51 (tra le 7 e le 15,50 in servizio tra viale Castrense e la stazione Termini);

52 (tra le 7,40 e le 16,15 attiva tra via Archimede e piazza Barberini);

53 (tra le 7,45 e le 15,10 in funzione tra piazza Santiago del Cile e piazza Barberini);

60 (tra le 7,15 e le 16 in servizio tra largo Pugliese e la stazione Termini);

62 (tra le 7,05 e le 16,10 attiva tra la stazione Tiburtina e piazza Barberini);

63 (tra le 6,35 e le 15,40 in funzione tra via Rossellini e piazza Barberini);

71 (tra le 7,30 e le 16 in servizio tra la stazione Tiburtina e via Nazionale altezza via Depretis);

75 (tra le 5,30 e le 14,30 attiva tra via Poerio e il lungotevere degli Anguillara);

80 (tra le 7 e le 15,50 in funzione tra Porta di Roma e piazza Barberini);

81 (tra le 5,30 e le 16 in servizio tra piazza Malatesta e la stazione Termini);

83 (tra le 6,30 e le 16 attiva tra largo Valsabbia e piazza Barberini);

87 (tra le 5,30 e le 15,30 in funzione tra Colli Albani e la stazione Termini);

89 (tra le 8 e le 15,30 in servizio tra via Bressanone e viale Washington);

98 (tra le 7,50 e le 12,30 attiva tra largo Reduzzi e il lungotevere in Sassia);

115 (tra le 8,10 e le 12,30); 118 (tra le 7,20 e le 16,30 in funzione tra Appia/Quintili e Porta San Sebastiano);

128 (tra le 8 e le 11,30 in servizio tra via Crocco e largo Murialdo);

170 (tra le 6,50 e le 16 attiva tra piazzale dell’Agricoltura e la stazione di Trastevere);

180F (tra le 8 e le 12,30 in funzione tra largo Reduzzi e la stazione metro di Cipro);

190F (da inizio servizio e sino alle 16 in servizio tra largo Mombasiglio e il lungotevere in Sassia);

200 (tra le 7,40 e le 13,30 attiva tra la stazione di Prima Porta e il lungotevere Diaz/piazza De Bosis);

201 (tra le 7,20 e le 13,10 in funzione tra l’Olgiata e il lungotevere Diaz/piazza De Bosis);

301 (tra le 6,50 e le 13,30 in servizio tra via di Grottarossa e il lungotevere Diaz/piazza De Bosis);

446 (tra le 7,30 e le 13,30 attiva tra circonvallazione Cornelia e il lungotevere Diaz/piazza De Bosis);

490 (tra le 6,50 e le 15 in funzione tra la stazione Tiburtina e viale Washington);

492 (tra le 6,40 e le 16 in servizio tra la stazione Tiburtina e piazza Barberini);

495 (tra le 6,50 e le 15,20 attiva tra la stazione Tiburtina e viale Washington);

590 (da inizio servizio e sino alle 16 in funzione tra piazza di Cinecittà e viale Washington);

716 (tra le 6,50 e le 16 in servizio tra via Ballarin e piazza Oderico da Pordenone);

718 (tra le 7,20 e le 11,30 attiva tra largo La Loggia e stazione Trastevere);

719 (tra le 6,40 e le 11,15 in funzione tra Magliana e stazione Trastevere);

775 (tra le 7 e le 11,10 in servizio tra via Nazzani e stazione Trastevere);

781 (tra le 7,10 e le 15,35 attiva tra Magliana e stazione Trastevere);

792 (tra le 6,40 e le 10,50 in funzione tra Eudes e largo Murialdo);

870 (tra le 7,20 e le 12 in servizio tra via del Trullo e il Terminal Gianicolo);

881 (tra le 7,30 e le 11,50 attiva tra Avanzini/Incis e il lungotevere in Sassia);

910 8tra le 7,30 e le 14,30 in funzione tra la stazione Termini e via Mercadante);

911 (tra le 7,30 e le 14,10 attiva tra la stazione del San Filippo Neri e il lungotevere Diaz/piazza De Bosis);

913 (tra le 7,30 e le 12,50 in funzione tra la stazione di Monte Mario e la stazione metro di Cipro);

916F (tra le 6,55 e le 16,05 in servizio tra via Andersen e il lungotevere in Sassia);

990 (tra le 7,20 e le 14,10 attiva tra la stazione di Monte Mario e la stazione metro di Cipro).

Come cambia la viabilità sabato e domenica

Linee bus deviate, ma anche la viabilità che deve fare i conti con delle modifiche prima della gara vera e propria. Sì, perché bisognerà allestire tutto e prepararsi al grande evento. A tal proposito, via dei Fori Imperiali, punto di partenza e arrivo della maratona, sarà pedonalizzato per tutto il fine settimana. Sia sabato che domenica, dunque, saranno deviate per l’intero servizio le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Sabato sarà deviata anche la 117, mentre nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, si sposterà la nMB. E non solo.

Dalla mezzanotte di domenica sarà attuata la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di via Celio Vibenna e via di San Gregorio, nel tratto e verso compreso tra piazza del Colosseo e Porta Capena, e del tratto di via Cavour compreso tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci. Queste chiusure comporteranno un’ulteriore deviazione, sabato sera, per le ultime corse delle linee 51, 75, 85, 87 e nMB. A spostarsi saranno poi anche le ultime corse, sempre sabato sera, delle linee 3 bus e 81 e poi, nella notte tra sabato e domenica, cambieranno percorso i collegamenti n3d e NMC.