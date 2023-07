Marco Mauriello perde la vita a 25 anni dopo lo schianto con la moto

Non c’è stato purtroppo nulla da fare per Marco Mauriello, morto a soli 25 anni a seguito di un incidente stradale. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al giovane centauro apriliano che risiedeva a Nettuno, sul litorale romano. Vani i soccorsi, seppur tempestivi, prestati al giovane.

L’incidente in via della Vittoria costato la vita a Marco Mauriello

L’incidente è avvenuto sabato su via della Vittoria. Qui il ragazzo, dopo aver superato un’auto che stava per svoltare in direzione di una pompa di benzina, ha perso il controllo dello scooter ed è andato a finire contro un’auto in sosta. A seguito del violento urto la sua moto è andata completamente distrutta. Sul luogo dell’incidente è poi giunta la polizia locale di Nettuno per effettuare tutti i rilievi del caso.

La corsa ai soccorsi

Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi. Infatti, dopo il trasporto all’ospedale di Anzio, il giovane è stato condotto in eliambulanza nel reparto di terapia intensiva del nosocomio capitolino San Camillo. Una vera e propria corsa contro il tempo che però non è stata sufficiente a salvargli la vita. Nella notte il suo cuore ha smesso di battere.

Un sinistro mortale anche sulla Cassia Cimina

Un altro incidente si è verificato lo scorso primo luglio all’altezza del chilometro 7 della strada statale Cassia Cimina. A perdere la vita due anziani che viaggiavano in direzione Viterbo. Vani i soccorsi, per loro non c’è stato purtroppo nulla da fare. Secondo quanto ricostruito, il conducente ha perso controllo dell’auto che poi si è scontrata contro un autobus Cotral che procedeva sulla stessa strada ma in direzione opposta. Sul posto per i rilievi sono poi giunti i Vigili del fuoco di Viterbo, il personale del 118 e la polizia stradale di Viterbo e Monterosi.