Rapina un bar armato di taglierino, poi corre a tagliarsi i capelli per non essere riconosciuto

Marino, Santa Maria delle Mole. “Ferma devi stare ferma!” una frase che è sembrata peggio di un colpo. La proposizione è stata rivolta alla cassiera di un bar di Santa Maria delle Mole da un uomo, travisato con una sciarpa e con un taglierino in mano, mentre lo agitava in segno di minaccia nei suoi riguardi. La donna, alla vista di quel soggetto fuori di sé, aggressivo e violento nei toni, è rimasta letteralmente impietrita, ferma sul posto. E mentre scorrevano quei secondi interminabili, durante i quali la donna ha temuto per la sua stessa vita ed incolumità, il soggetto, sicuro della presa emotiva della sua incursione, ha tranquillamente asportato tutto il denaro presente in cassa. Poca roba, tutto sommato: 300 euro. Poi, una volta messo al sicuro il malloppo, si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce in strada. Poi, qualche minuto dopo, è arrivata la segnalazione alla centrale dei Carabinieri.

Così, i militari informati su tutti i particolari della rapina e dell’uomo che se ne era reso artefice, si sono immediatamente messi sulle tracce del malvivente. Dopo qualche ricerca, ecco che i Carabinieri della Stazione di Santa Maria delle Mole e della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rintracciato e arrestato – circa 3 ore dopo – il soggetto: si tratta di un 50enne del posto, con precedenti per reati specifici. L’uomo, per evitare di essere identificato, aveva subito cambiato i propri abiti, tagliandosi addirittura anche i capelli. Ma l’escamotage è servito a ben poco, perché, nonostante tutto, è stato riconosciuto dai Carabinieri sulla base della descrizione delle fattezze fisiche, rinvenendo l’abbigliamento utilizzato per la rapina in un armadio della sua abitazione. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura.