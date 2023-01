Hanno aspettato il momento propizio per agire. Quindi hanno accerchiato la vittima e l’hanno aggredita: il tutto per portare via il carico di sigarette che l’uomo, un fornitore che stava effettuando delle consegne in zona Aurelio, si stava apprestando a scaricare. Dopodiché, arraffato il bottino, si sono dileguati svanendo nel nulla.

Rapina all’Aurelio ieri mattina 26 gennaio 2023

Il raid, evidentemente studiato e preparato nei minimi dettagli, è scattato intorno alle 10.40 di ieri, giovedì 26 gennaio 2023. L’uomo, a bordo del suo furgone, si trovava in Via Bra; e una volta parcheggiato il veicolo si è visto assalire da almeno tre banditi a volto coperto non appena ha aperto il portellone per consegnare i pacchi. A quel punto i malviventi hanno ripulito il furgone che trasportava il carico di bionde (valore stimato in circa 8-10mila euro) e sono fuggiti via. Non appena ripresosi e ancora sotto choc il fornitore ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia e gli agenti del Commissariato Primavalle che hanno immediatamente avviato le ricerche. I banditi, al momento, risultano ancora ricercati. Da quanto si apprende il mezzo utilizzato per il colpo-lampo e la successiva fuga è un furgone di colore bianco di cui al momento non si conosce tuttavia il modello.

Nei giorni scorsi un’altra rapina si è consumata in Provincia di Roma, in questo caso ai Castelli. Nel mirino di un altro gruppo di criminali è finito l’Amministratore Delegato della nota catena di casalinghi Risparmio Casa la cui villa è stata ripulita. Ad inizio settimana invece sono state prese di mira le Poste a Monterotondo: il colpo è stato messo a segno nei locali di Via Col di Lana, teatro già in passato di ‘assalti’ analoghi. Infine un ulteriore rapina a Guidonia: obiettivo il negozio Acqua e Sapone nel quadrante di Collefiorito.

