Roma, arrestato per rapina sfugge al controllo e tenta la fuga dopo il processo: le ricerche e la (nuova) cattura, scene da film al Tribunale

Scene da film ieri a Roma a Piazzale Clodio, sede del Tribunale capitolino. E’ qui che un ladro, processato per direttissima dopo essere stato arrestato nella giornata di domenica, ha tentato la fuga per cercare di evitare il carcere. Ma il suo tentativo non è durata molto: il malvivente in breve tempo è stato individuato e arrestato (nuovamente).

In merito a quanto accaduto sono tuttora in corso accertamenti. Da quanto si apprende il ladro era finito in manette domenica scorsa: si tratta di uno straniero di 20 anni, con precedenti e senza permesso di soggiorno, pizzicato nel mercato rionale di Porta Portese 2 a rubare. Nello specifico il giovane aveva strappato via la borsa ad una donna di 68 anni che peraltro era rimasta ferita nella circostanza. A fermare il ladruncolo erano stati gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che l’avevano infine arrestato. Una volta espletate le formalità di rito il processo per direttissima era stato quindi fissato per ieri, giorno di lunedì, a 24 dei fatti contestati al criminale. Ma il ladro, come visto, non si è dato per vinto.

La fuga e la cattura del ladro nei pressi di Piazzale Clodio

Nemmeno il tempo infatti di ‘ricevere’ la convalida dell’arresto per il borseggio messo a segno che il giovane mano lesta ha deciso di allungare ulteriormente i capi di imputazione a suo carico. Approfittando infatti di un attimo di distrazione lo straniero, in circostanze in fase di accertamento, è riuscito a fuggire allontanandosi dal Tribunale e facendo perdere temporaneamente le sue tracce. La sua fuga però non è durata molto: gli Agenti sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo nuovamente. Stavolta però definitivamente.

