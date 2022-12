Roma: “Così non ci piace”, gli abusivi ristrutturano la casa ATER ma la Polizia Locale sequestra tutto

Avevano iniziato a ristrutturare l’appartamento con l’evidente intento di andarci a vivere ma la Polizia Locale ha sequestrato tutto. E’ di ieri l’ennesimo intervento da parte del IX Gruppo Eur dei caschi bianchi in Via Francesco Lanza, ancora ai Ponti del Laurentino 38. L’operazione ha portato allo sgombero di un alloggio di proprietà dell’Ater occupato.

Il sequestro

Gli agenti, già intervenuti in passato per denunciare gli occupanti abusivi, questa volta hanno proceduto a carico di ignoti, in quanto l’immobile oggetto di interesse, al loro arrivo, era libero da cose e persone. Ma che dentro stesse per arrivare qualcuno per viverci era lampante: anche perché la porta d’ingresso è risultata aperta e con evidenti segni di effrazione mentre all’interno c’erano chiari segnali di inizio lavori di ristrutturazione. Evidentemente per gli abusivi l’appartamento, reso inagibile proprio dai lavori in corso, così com’era non gli andava bene. Gli operanti a quel punto hanno così posto sotto sequestro preventivo l’appartamento composto da tre camere, un salone, un bagno e una cucina, per poi riconsegnarlo all’Ater, che provvederà ad affidarlo agli aventi diritto. Sperando ovviamente che nessun altro nel frattempo riprovi ad occuparlo.

Le operazioni delle forze dell’ordine nelle case popolari di Roma

L’intervento odierno è soltanto l’ultimo atto di una serie di operazioni sul fronte sicurezza nelle case popolari della Capitale andata in scena negli ultimi tempi. In particolare ad Ostia diversi blitz sono stati compiuti nella zona nota come “i lotti” che hanno portato a verifiche ed accertamenti nei complessi situati tra via Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole.

Foto di repertorio