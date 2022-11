Ostia, blitz all’alba alle case popolari: nuova operazione ai Lotti (FOTO E VIDEO)

Sveglia presto anche stamattina per i residenti del complesso denominato “I Lotti”, a Ostia, le case popolari comprese tra via Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole. Dalle 6:45 circa 60 poliziotti del X Distretto, supportati dal reparto mobile del commissariato stanno operando nelle complesso. Insieme al loro i cinofili antidroga ed antiesplosivo e gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine. Le operazioni sono coordinate dall’alto da un elicottero decollato questa mattina dall’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Il blitz

L’operazione, atta a ripristinare la legalità all’interno dell’area, segue i fatti di criminalità che sono accaduti nel recente periodo, culminati con gli spari del 4 novembre, giorno in cui sono stati ritrovati dei bossoli a terra. Altri due controlli, uno ieri sera e l’altro l’undici novembre, sono stati effettuati dai carabinieri negli altri 4 giorni, segnale che le forze dell’ordine vogliono ripristinare la legalità in questa zona, facendo sentire la loro presenza quotidianamente.