Ostia, operazione dei carabinieri ai Lotti: arresti e denunce, ecco i risultati del blitz alla case popolari (FOTO E VIDEO)

Ostia, terminata l’operazione dei carabinieri di questa mattina. 150 persone identificate, 15 appartamenti perquisiti, ispezioni in ambienti comuni condominiali quali sottoscala, garage e cantine. 14 le persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti sono state segnalate al Prefetto, ai sensi dell’articolo 75 Dpr 309/90. Una donna sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, che durante le operazioni è stata trovata nel cortile condominiale, all’esterno della propria abitazione, è stata denunciata. Un uomo di 39 anni, con precedenti, è stato arrestato perché è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per maltrattamenti in famiglia. Due uomini, di 22 e 24 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

Blitz all’alba ai Lotti

Questi i risultati dell’operazione di questa mattina da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto di Squadre d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio”, di unità cinofile e di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. I militari, guidati dal Maggiore Marco Califano della Compagnia di Ostia, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di edilizia residenziale pubblica “Lotti” di Ostia, con l’esecuzione simultanea di mirate attività di polizia giudiziaria.

Dalle prime luci dell’alba un nutrito numero di uomini ha compiuto un intervento massivo, finalizzato al ripristino della percezione di sicurezza nella zona, spesso teatro di violenze, di episodi criminali e di spaccio di stupefacenti. Nel complesso dei Lotti, tra via Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole, il 4 novembre fa qualcuno aveva sparato dei colpi di arma da fuoco, intorno alle ore 18:00. Dopo la segnalazione alle forze dell’ordine e il ritrovamento dei bossoli, è stato deciso il blitz, iniziato questa mattina intorno alle 6:00.

I controlli

I residenti sono stati svegliati dal rumore dell’elicottero che coordinava le operazioni dall’alto, mentre i militari, giunti con diverse gazzelle e un furgone, cinturavano i palazzi per evitare fughe tra gli occupanti. Simultaneamente, la polizia locale è intervenuta per un’occupazione abusiva. E’ infatti stata cambiata la serratura a un appartamento. I caschi bianchi hanno quindi forzato l’apertura per verificare chi avesse effettuato l’occupazione dell’immobile.