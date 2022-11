Ostia, si torna a sparare in strada: colpi di arma da fuoco alle case Ater

Prima i colpi di arma da fuoco, poi la chiamata al 112 dei residenti, che spaventati hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Siamo a Ostia, nella zona meglio conosciuta come dei ‘Lotti’, quella delle case dell’Ater di viale Vasco de Gama: è qui che ieri pomeriggio, intorno alle 18, sono stati uditi dei colpi di arma da fuoco.

Colpi di arma da fuoco a Ostia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettivamente trovato dei bossoli a terra. L’ipotesi è che qualcuno abbia esploso in aria perché non sono stati riportati danni né a cose né a persone. E chi indaga ora sta cercando di fare chiarezza: si è trattato di un atto dimostrativo? O era un’intimidazione? Nessuno ha visto nulla, qualche residente ha solo sentito gli spari. E ha allertato le forze dell’ordine.

Spari a Roma, gambizzato in pieno giorno con un colpo di pistola

L’operazione anti droga

Quasi un anno fa in quella zona i Carabinieri hanno portato avanti una maxi operazione di controllo. Le attività si erano concentrate tra viale Vasco de Gama e via della Paranzella, nota piazza di spaccio del litorale. Ed è proprio lì, tra quei palazzi, che ieri sono stati sentiti i colpi di arma da fuoco. Ma chi abbia impugnato l’arma e perché ancora non è noto. Le indagini sono in corso.