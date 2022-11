Ostia, blitz all’alba ai “Lotti”: operazione in corso alle case popolari di via Vasco de Gama

Brusco risveglio per i residenti del complesso di case popolare di via Vasco de Gama, a Ostia, denominato “I Lotti”. Da questa mattina alle prime luci dell’alba, infatti, squadre di carabinieri sono in azione, con l’ausilio di unità cinofile e un elicottero che coordina le operazioni dall’alto, in una vasta operazione di controllo.

La zona è sorvegliata speciale e interamente cinturata dai militari, per evitare che ci siano fughe. L’operazione dei militari guidati dal Maggiore Marco Califano della Compagnia di Ostia è iniziata questa mattina intorno alle 6:00.

Operazione ai Lotti

Il blitz è ancora in corso lungo le case popolari che si trovano tra via Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole. Proprio qui sette giorni fa qualcuno ha sparato dei colpi di arma da fuoco. Intorno alle 18, sono stati uditi dei colpi di arma da fuoco. L’ipotesi è che qualcuno abbia esploso in aria perché non sono stati riportati danni né a cose né a persone. Si è trattato di un atto dimostrativo? O era un’intimidazione? Nessuno ha visto nulla, qualche residente ha solo sentito gli spari. E ha allertato le forze dell’ordine. Che continuano a indagare per fare chiarezza.

Il blitz quasi un anno fa

Non è certo la prima volta. Quasi un anno fa, infatti, sempre lì, sempre nelle case popolari meglio conosciute come ‘I Lotti’, i Carabinieri hanno portato avanti una maxi operazione di controllo, tra viale Vasco de Gama e via della Paranzella, nota piazza di spaccio del litorale. Ora il blitz di questa mattina, che è ancora in corso.

Un appartamento occupato

Non solo Carabinieri. Questa mattina a Ostia, in un‘operazione distinta, anche gli agenti della Polizia Locale, che stanno controllando un altro appartamento, sempre di edilizia popolare. E sempre in via Vasco de Gama. Pare, infatti, che la serratura sia stata forzata e l’immobile occupato.