‘Dammi tutti i soldi che hai in cassa’: rapina a mano armata da Acqua & Sapone

È entrato nel negozio armato di pistola e si è diretto verso la cassiera: “Dammi tutti i soldi che hai in cassa”. È successo alle 11.10 di ieri 19 gennaio, a Collefiorito di Guidonia in un esercizio commerciale che vende prodotti per la pulizia della casa, igiene e profumeria, della catena Acqua & Sapone.

Cosa è successo

Aveva il volto coperto dal cappuccio, i presenti non sono riusciti a vederlo in viso. E di fronte alla minaccia della pistola la cassiera non ha esitato ha consegnato in mano al rapinatore tutto l’incasso presente nei due registratori di cassa che si trovano nella rivendita di prodotti per l’igiene. A seguire l’uomo, che secondo le prime ricostruzioni sembra essere un giovane, è uscito e si è dileguato velocemente, facendo perdere le proprie tracce.

La Polizia ha cercato di rintracciare il rapinatore

L’allarme al 112 ha fatto accorrere gli agenti della Polizia di Stato che hanno dapprima cercato di rintracciare il malvivente in fuga con il malloppo, per poi raccogliere le testimonianze dei presenti e avviare le indagini per risalire all’identità del rapinatore. Attività investigative difficili per gli inquirenti che non possono contare su un identikit da parte di coloro che erano presenti al momento dei fatti. In aiuto degli investigatori, però, i video delle telecamere di sorveglianza che dovrebbero essere visionati nelle prossime ore.

Acquisiti i video delle telecamere di sorveglianza

Dalle immagini i poliziotti potrebbero riuscire a indentificare l’uomo armato di pistola che ha messo a segno la rapina creando il panico all’interno del negozio. Grazie alle riprese delle telecamere non è escluso che le indagini abbiano già preso una direzione ben precisa, anche se per il momento gli uomini della Polizia tengono il massimo riserbo sullo sviluppo delle attività investigative. Bisognerà aspettare e vedere se gli agenti riusciranno a stringere il cerchio intorno al giovane criminale.