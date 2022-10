Mario Cipollini condannato a 3 anni: ha aggredito e minacciato l’ex moglie Sabrina Landucci

È stato condannato in primo grado dal Tribunale di Lucca l’ex campione di ciclismo Mario Cipollini. Ora l’uomo dovrà scontare 3 anni di reclusione per le lesioni e le minacce sia all’ex moglie Sabrina Landucci sia al suo attuale compagno Silvio Giusti.

Condannato in primo grado Mario Cipollini

Come anticipato, Mario Cipollini è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Lucca. La sentenza ha stabilito che all’ex moglie spetterà un risarcimento pari a 80mila euro mentre al calciatore del Siena e del Chievo di 5mila euro. L’udienza si è tenuta ieri, 17 ottobre, ma Cipollini non era presente in aula durante le arringhe presentate dai suoi avvocati Giuseppe Napoleone e Massimo Martini. La sentenza, al termine della camera di consiglio, è stata invece emessa dal giudice Felicia Barbieri.

Il commento di Sabrina Landucci

Ecco le parole di Sabrina Landucci, ex compagna di Cipollini, in merito alla sentenza: ‘È una sentenza difficile da commentare ma sono contenta. Anche se è stato un percorso difficilissimo e oggi è stata una giornata difficile’ spiega la donna che aggiunge: ‘Le prime ore sono state veramente dure perché le parole della difesa mi hanno fatto molto male. Mi sono sentiva veramente offesa. Soprattutto la cosa che mi ha ferito di più di tutte è l’immagine d madre inadeguata che è stata data di me’.