Mascherine di nuovo obbligatorie a settembre a scuola (e non solo)? Ecco per chi

Ci stavamo abituando alla ‘normalità‘, a quel senso di ‘libertà‘ che tanto ci mancava. Ma la pandemia non è finita. E il Covid vuole ricordarcelo, ancora. Come se non ne avessimo già abbastanza. Ma i contagi stanno aumentando, purtroppo i dati parlano chiaro. E i rischi e le conseguenze sono evidenti. Questo ha portato a pensare ad alcune restrizioni che potrebbero partire già da Settembre.

Mascherine di nuovo obbligatorie

Quasi ci faceva strano pensare a quando dovevamo indossarle, obbligatoriamente, dappertutto. Ma neanche il tempo di memorizzarle come un ricordo, che sono tornate. Ora, dobbiamo metterli solo sui mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Ma già dalle prossime settimane, le cose potrebbero cambiare.

Potrebbe tornare nelle scuole?

Omicron 5 si sta facendo sempre più serio e, per certi versi, preoccupante. Ancora però, sembra che quest’estate sarà libera e non ci saranno altre restrizioni. Le cose però potrebbero cambiare dall’autunno. Alcuni stanno già pensando infatti, che da Settembre tornerà l’obbligo delle mascherine nelle scuole ma anche in tutti i luoghi in cui si creano assembramenti.