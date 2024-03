Maxi controlli a Stazione Termini: 4 persone arrestate e 11 denunciate

In totale, solo nella giornata di oggi, sono state identificate 156 persone, con 74 veicoli e 12 esercizi commerciali passati al setaccio dalle autorità.

Furti e spaccio a Stazione Termini, un’area sotto la rigida lente dei controlli delle forze dell’ordine da tempo immemore. I pattugliamenti delle ultime ore hanno evidenziato casi di furti nei negozi di abbigliamento e di spaccio di droga nelle aree limitrofe alla stazione. A questi episodi si aggiungono però reati che riguardano però anche il commercio abusivo di alimenti, spesso di dubbia origine e con rischi per la salute dei consumatori. Tra loro tantissimi turisti che si muovono da e per Roma grazie allo scalo ferroviario.

Furti nella galleria commerciale e spaccio in zona Termini

I carabinieri di Roma sono stati impegnati nelle ultime ore in un servizio di controllo straordinario con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. Sono stati arrestati tre cittadini stranieri sorpresi dagli addetti alla sicurezza a rubare capi di abbigliamento dai negozi all’interno della Galleria Forum Termini. I tre individui avrebbero forzato le placche antitaccheggio. Tutta la refurtiva, del valore di circa 600 euro, è stata successivamente recuperata.

In manette è finito anche un cittadino nordafricano, fermato in via Manin e trovato in possesso di 16 involucri di hashish. Gli stessi carabinieri hanno poi denunciato a piede libero tre persone per non aver rispettato il divieto di ritorno nel comune di Roma e altre sei per inosservanza del D.a.c.ur., emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. Denunciato anche un 40enne francese che si è rifiutato di fornire le proprie generalità nel corso di un controllo all’interno della stazione ferroviaria.

I carabinieri hanno inoltre sanzionato 10 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dall’area e sanzione amministrativa di 100 euro. Sanzionati amministrativamente anche tre giovani trovati in possesso di una quantità modica di stupefacenti, tra hashish e cocaina.

Vendevano cibi e bevande abusivi: sanzionate tre cittadine peruviane e un romeno

Nell’area antistante la stazione Termini, i carabinieri hanno poi sanzionato, per un totale di 20.000 euro, tre cittadine peruviane e un cittadino romeno per commercio abusivo di alimenti sulla pubblica via, senza le necessarie autorizzazioni. Sono stati sequestrati circa 57 kg di alimenti crudi, precotti e cotti, 71 bottiglie di bevande analcoliche, materiale per confezionamento alimenti e attrezzature per la vendita.

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno denunciato infine due persone: un cittadino marocchino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso e bloccato in via Giovanni Giolitti: avrebbe tentato di impossessarsi di alcuni oggetti custoditi all’interno di un’autovettura in sosta, previa rottura del vetro deflettore. Poi, un 20enne romano fermato, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, a bordo di un motoveicolo risultato rubato.