Maxi incidente sull’Appia, due feriti gravi: persone estratte dai Vigili del Fuoco

Grave incidente ieri pomeriggio sulla variante Appia nel Comune di Minturno. Tre le auto coinvolte e altrettanti i feriti, di cui due gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Dopo lo schianto mortale costato la vita al 21enne Eliseo Lucci, avvenuto venerdì scorso sempre sull’Appia in provincia di Latina, un altro grave sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 7 gennaio. Ben tre i veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco il cui intervento è stato necessario per estrarre gli automobilisti rimasti incastrati tra le lamiere.

Incidente a Minturno domenica 7 gennaio

L’impatto, per cause in corso di accertamento, si è verificato sulla variante Appia nel pressi del fiume Garigliano, a Minturno. Tre le persone rimaste ferite come detto, di cui due in modo più serio. Tutte sono state portate in Ospedale per le cure del caso. I Vigili del Fuoco, giunti con la squadra territoriale proveniente da Castelforte, ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati una volta terminate le operazioni di soccorso.

L’incidente mortale sull’Appia

Venerdì scorso sull’Appia ha invece perso la vita un ragazzo di soli 21 anni. La vittima si chiamava Eliseo Lucci, molto conosciuto all’interno del capoluogo pontino. Durante la mattinata del 5 gennaio 2024, la macchina del ragazzo avrebbe perso il controllo per motivi ancora da chiarire, sbattendo fatalmente contro un albero. Un impatto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.