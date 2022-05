Maxi operazione a Formia, smantellata organizzazione mafiosa: traffico di droga, sequestri di persona e tentati omicidi

Formia. Ondata di arresti questa mattina sul territorio su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma. I target sono state ben 14 persone (di cui 12 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), ora gravemente indiziate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, tentato omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione nonché detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo.

Le complesse indagini sul territorio

Il provvedimento messo in atto nelle ultime ore si basa sulle evidenze acquisite nel periodo 2019-2020 da un’indagine congiunta eseguita dal Commissariato e dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Formia. Durante le ricerche, sono stati raccolti elementi gravemente indiziari che hanno confermato l’esistenza di una strutturata e pericolosa organizzazione criminale, dedita al traffico di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” attiva nel Comune di Formia.

Leggi anche: Sgominata pericolosa organizzazione a Formia: 14 arresti all’alba

I primi due arresti nel 2019

Tutta l’indagine era partita da due arresti andati in scena, separatamente, nel 2019, in flagranza di reato. Rispettivamente un soggetto campano sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un assuntore e di un soggetto, poi risultato tra i promotori dell’associazione, trovato in possesso di grammi 116 di cocaina e di circa 16.000 euro in contanti. Dunque, non una cosa da poco, e non il classico spaccio al dettaglio da fornitori.

Un’attività criminosa complessa

L’attività criminosa a cui i soggetti appartenevano era complessa e strutturata. A partire da quegli arresti, si è potuto così ricostruire, nei dettagli, i rapporti tra i vari indagati delineando in maniera puntuale e precisa l’associazione a delinquere, individuando i compiti e ruoli di ogni singolo affiliato.

Inoltre, ne è emerso che i vertici dell’associazione in questione erano stati mandanti di azioni di violenza volte al recupero dei crediti vantati dai vari pusher. Queste azioni avvenivano secondo i canoni tipici delle più strutturate associazioni di stampo mafioso.

Traffico di droga e mercato nero

Il gruppo malavitoso indagato, caratterizzato da un marcato spessore criminale, era in grado di trattare, in brevissimo tempo, l’acquisto e la successiva rivendita sul mercato locale di ingenti quantitativi di droga. A quanto pare, i rifornimenti nelle zone del Sud Pontino avvenivano circa due/tre volte alla settimana alimentando la fiorente piazza di spaccio di Formia (LT) ma anche diversi Comuni limitrofi.

Un pericolo anche sociale

Un’indagine lunga, complicata e anche pericolosa. Pericolo, per gli agenti e la cittadinanza, che proveniva anche dal coinvolgimento di alcuni dei soggetti pedinati in attività sociali di quartiere: due di questi, infatti, erano titolari di un minimarket ubicato al centro della città pontina e nei pressi di alcuni Istituti scolastici, dell’Ospedale Dono Svizzero, del locale S.E.R.T. e non molto lontano dai luoghi della movida formiana frequentata da giovani che pertanto diventano potenziali clienti.

I risultati delle indagini e gli arresti

Grazie alle approfondite investigazioni, si sono potute constatare: