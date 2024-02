Meteo, la Protezione civile dirama bollettino di allerta gialla nel Lazio

Dal pomeriggio di mercoledì 28 febbraio piogge intense e rischio temporali su tutto il Lazio: la Protezione civile ha confermato l’allerta meteo.

Nuvoloni neri sulla Capitale, col rischio di burrasca e temporale a partire dal pomeriggio del 28 febbraio. Stessa condizione metereologica però anche sul resto del Lazio, con piogge intense e rischio di temporali per le prossime 18-24 ore.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio: il bollettino della Protezione civile

La Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dal pomeriggio di oggi, mercoledì 28 febbraio, per le prossime 18-24 ore. Tali condizioni metereologica riguarderà tanto Roma quanto il Lazio.

A maggior rischio sono soprattutto le aree costiere, sottoposte già nei giorni scorsi a mareggiate, ma anche quelle interne, soprattutto a ridosso dei bacini fluviali che potrebbero rischiare una piena, tanto a Roma quanto nella zona dell’Aniene Sud. Per quanto riguarda domani invece, sono interessate da criticità idrogeologica ordinaria tutte le zone di allerta gialla nel Lazio, quindi sono maggiormente a rischio: i bacini costieri del Nord, al bacino medio Tevere; dai settori appenninici di Rieti, ai bacini di Roma e dell’Aniene, fino a quelli costieri del sud e a quello del Liri.

I consigli per chi viaggia in macchina

I volontari della Protezione Civile hanno riservato dei consigli anche per gli automobilisti del Lazio, che possono incorrere in situazioni di pericolo per il forte maltempo. Anzitutto sono stati invitati a tenersi aggiornati con i canali ufficiali della Protezione Civile, per capire se delle strade verranno chiuse per il maltempo o per la caduta di alberi. Altro importante consiglio, inoltre, è quello di evitare lunghi viaggi tra una zona e l’altra della ragione, considerato come il maltempo può creare difficoltose condizioni di guida e favorire gravi incidenti stradali.