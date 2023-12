Meteo Natale e Santo Stefano 2023 in Italia: le previsioni, che tempo farà il 25 e il 26 dicembre

Sole sulla Capitale durante le Feste, con temperature che arriveranno anche sui 15 gradi. Il bel tempo grazierà Roma sia il 24 sia il 25 dicembre. Tempo soleggiato da Nord a Sud, con temperature piacevoli ma insolite.

La buona notizia è che a Natale e i giorni seguenti a Roma si godrà di bel tempo. Quella infelice è che le temperature, per quanto piacevoli e sui 15 gradi, sono tutt’altro che un fattore positivo. Addio al freddo polare, il 25 e 26 dicembre nella Capitale avremo bel tempo e un clima tutt’altro che rigido, che permetterà passeggiate piacevoli nel dopo pranzoni di Natale, per digerire e rinfrancarsi per le vie della città.

Temperature miti il 25 e 26 dicembre, occhio però all’instabilità meteo

Già da domenica 24 dicembre il cielo di Roma sarà aperto e sereno, con temperature che oscilleranno tra i 9 e 15 gradi il giorno della Vigilia. Qualche nube sparsa ma che non guasterà di certo le feste. Lo stesso si potrà dire lunedì 25 dicembre, previsioni tendenzialmente serene con qualche perturbazione momentanea ma di poco conto.

Ci attenderà un Natale insolito, soprattutto per il clima caldo. Niente freddo e gelate per il 25 dicembre 2023, ma le temperature potrebbero comunque scendere di qualche grado dal 26 in poi. Certo è che, in confronto agli anni successivi, il “caldo Natale” non è una buona notizia, ma indice di un innalzamento delle temperature dovute al cambiamento climatico: si pensi che nel 2000 la minma era di 1,8 gradi e 10 la massima. Ventitré anni dopo abbiamo la minima a 9 gradi.

A fine dicembre in arrivo dall’Africa massa di calore: caldo inaspettato

Stessa situazione di Roma anche a Latina, mentre a Frosinone la temperatura minima sarà di 4 gradi e la massima di 12. Verso Viterbo invece si percepirà una punta di gelo con i valori tra i 4 e 10 gradi di massima. A Rieti il piumino avrà un senso, con temperature dai 3 ai 10 gradi massimo.

Per quanto riguarda la Capitale e Latina, a decretare un caldo inaspettato sarà, secondo meteo.it, una massa d’aria calda di matrice africana, che sballerà nettamente i termostati rispetto alle Feste degli scorsi anni. A godere di questo clima sicuramente le isole maggiori, con 17-18 °C, al Nord invece saranno attesi banchi di nebbia nelle basse pianure, con valori intorno ai 10 gradi di media.