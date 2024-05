Meteo, nuova allerta della protezione civile per le prossime ore: ecco dove

Attese dal pomeriggio del 30 maggio precipitazioni abbondanti su diverse zone della penisola.

Nuova ondata di precipitazioni sulla penisola, con allerta meteo diramata dalla protezione civile a partire dal pomeriggio di giovedì 30 maggio. Diverse saranno le regioni che nelle prossime ore saranno attenzionate per l’arrivo di un’area depressionaria di origine atlantica dall’Europa. A essere colpite soprattutto le zone settentrionali, ma l’allerta meteo coinvolgerà diverse zone in tutta Italia.

Allerta meteo dal 30 maggio: cosa aspettarsi

A partire dal pomeriggio di giovedì 30 maggio, la penisola sarà interessata da temporali e rovesci sparsi che, avvisa il Dipartimento della Protezione civile, potrebbero arrecare diversi disagi. Tra questi, criticità idrogeologiche e idrauliche, come riportato anche nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

Le precipitazioni di carattere temporalesco riguarderanno in prima battuta Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano. In queste zone sono attesi perciò rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta meteo: cosa fare

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.