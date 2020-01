Meteo Roma domani 21 gennaio 2020: cosa aspettarsi dopo le piogge del weekend

Meteo Roma domani 21 gennaio 2020, le previsioni per la giornata di martedì. Si è appena concluso un fine settimana caratterizzato dal tempo instabile su molte regioni italiane. Nei prossimi giorni assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta dell’Anticiclone. Per i giorni che restano fino alla fine del mese, sarà difficile che l’inverno torni a farsi vivo in Italia: in settimana infatti il tempo sarà asciutto su gran parte della nostra penisola.

Meteo Roma domani 21 gennaio 2020: ecco che tempo farà nella Capitale martedì

Nel territorio comunale di Roma vi saranno addensamenti nuvolosi nel corso del giorno di oggi, lunedì, con tendenza a copertura nuvolosa in calo. Non si attendono fenomeni. Durante le ore del mattino nubi diffuse con qualche breve apertura, durante il pomeriggio alternanza di nuvolosità e schiarite, in serata parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Le temperature della giornata, stazionarie, sono comprese tra 3.2 e 11.8 gradi centigradi. I venti soffiano da N e si prevedono compresi tra 12 e 13 km/h.

Le previsioni della settimana per l’Italia

Il tempo sarà asciutto conqualche nube in più nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Sole prevalente nella mattinata su gran parte della regione, qualche nube sulla costa. Nuvolosità sparsa al pomeriggio alternata a locali schiarite. In serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi specie sul Basso Lazio, ma senza fenomeni di rilievo.

Tempo prevalentemente asciutto su tutti i settori ma con nubi in aumento a partire da Ovest nel corso delle ore serali e notturne. Cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle prime ore del mattino, nuvolosità alta e stratificata tenderà a divenire via via più spessa nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni associati.

Persistono condizioni di generale maltempo sulle Isole maggiori e aree ioniche della Calabria, con fenomeni localmente a carattere temporalesco. Migliora in serata e in nottata con residui fenomeni sulla Sardegna. Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento o stazionarie le massime.

Meteo Roma in vista del prossimo weekend

Il prossimo weekend potrebbe invece essere interessato da una blanda perturbazione atlantica con possibili piogge specie al Centro Sud sempre però con temperature che potrebbero

Vista l'ampi distanza temporale vi consigliamo comunque di rimanere connessi con il nostro sito www.centrometeoitaliano.it per non perdere tutti gli aggiornamenti.