Meteo Roma e Lazio, allerta ghiaccio e neve: le previsioni per i prossimi giorni

E’ arrivato finalmente l’inverno e dopo mesi un po’ anomali con temperature quasi autunnali, ora anche nel Lazio molti Comuni sono imbiancanti e il gelo inizia a farsi sentire (e non poco). Come è giusto che sia a gennaio. Dopo la giornata di ieri con rovesci piovosi, schiarite e nevicate in provincia di Frosinone, Rieti, Viterbo, ma anche ai Castelli Romani (seppur debolmente), oggi su tutto il territorio continuerà ad esserci un cielo nuvoloso, soprattutto nel pomeriggio.

Meteo Roma e nel Lazio: le previsioni di oggi e domani 11 gennaio 2022

La giornata di oggi sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso, ma è prevista nel Lazio un’allerta meteo per i venti forti provenienti da Nord. Domani, invece, nella Capitale i cieli saranno generalmente poco nuvolosi nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio sempre con tempo stabile; in serata attese aperture. Temperature comprese tra +2°C e +10°C. Nel resto del Lazio, il tempo sarà in prevalenza stabile nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi, maggiori aperture sui settori settentrionali. In serata i cieli saranno sereni su tutta la regione.

Neve a Roma e nel Lazio?

Come spiega la Regione Lazio in un bollettino: ‘Dalla serata di oggi (ieri, ndr), domenica 09 gennaio 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di oggi (ieri, ndr), domenica 09 gennaio 2022 e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati’. E’ quindi stata diramata un’allerta meteo gialla per vento su tutte le zone del Lazio e per neve sull’ Appenino di Rieti, sull’Aniene e sul bacino del Liri.

Intanto, come fa sapere Astral Infomobilità, sulle strade del Lazio sono attivi molti mezzi spazzaneve: poco fa, infatti, è stato riscontrato del ghiaccio sulla carreggiata che va da Arcinazzo Romano a Altipiani di Arcinazzo, così come sulla SR411 in direzione di Campocatino.