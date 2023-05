Metro A da incubo a Roma, si rompe una rotaia tra Manzoni e Anagnina: treni fermi e pendolari furiosi

Si torna a parlare di nuovi disagi sulla Metro A di Roma, dove la rottura di una rotaia sta letteralmente bloccando il trasporto tra il Centro Storico capitolino e la zona di Anagnina. Si tratta di un grave danno, considerato come abbia costretto i pendolari a scendere dai treni e abbia fermato del tutto la circolazione di questi mezzi tra la zona di Manzoni e la stessa zona di Anagnina.

Rottura di una rotaia sulla Metro A di Roma

Lo spiacevole episodio si sarebbe verificato questo pomeriggio, quando sulla linea transitavano soprattutto i lavoratori che volevano tornare a casa dopo l’orario di ufficio. Un meritato riposo che, almeno per ora, verrà rimandato a ora da destinarsi, considerato come il transito della metro tra il Centro Storico e la zona di Anagnina è completamente paralizzato per questo guasto. Tanti i lavoratori che si sono trovati spaesati davanti quest’ennesimo disagio firmato ATAC, che probabilmente dovranno aspettare diverse ore prima di fare ritorno a casa attraverso l’utilizzo delle famose “navette sostitutive”.

ATAC attiva le navette sostitutive

In assenza del servizio ferroviario sulla Metro A, l’ATAC ha messo a disposizione delle navette che dovrebbero circolare tra la zona di Manzoni e Anagnina. Come prevedibile, questi mezzi sono stati subito presi d’assalto dai pendolari, che oggi vedevano lavoratori e soprattutto i molteplici turisti presenti nel Centro Storico di Roma. Subito questi bus si sono dimostrati insufficienti, sul piano della capienza, a trasportare le centinaia di persone rimaste bloccate nel centro cittadino per questo danno, facendo ricomparire la fotografia di navette cariche di persone e dove, al loro interno, si respira a malapena per la quantità di pendolari presenti al suo interno.

La linea di ATAC sull’ennesimo guasto

In una nota stampa, l’ATAC ha voluto informare l’utenza sull’ultimo guasto avvenuto nella principale linea metropolitana capitolina: “Stiamo eseguendo un intervento tecnico; abbiamo interrotto parzialmente la circolazione lungo la linea, in entrambe le direzioni. I treni provenienti da Battistini limitano la corsa a San Giovanni; i treni per Battistini partono da Manzoni. Abbiamo attivato un servizio bus navetta tra Manzoni e Anagnina lungo entrambe le direzioni per agevolare gli spostamenti di chi rientra a casa dal lavoro utilizzando i mezzi pubblici”.