Roma, ferma il bus acceso e va a prendersi un cornetto: l’ennesima ‘bravata’ di un autista Atac (VIDEO)

Le ‘bravate’ degli autisti Atac sono ormai all’ordine del giorno. L’ultima, di una lunga serie, da parte del conducente del 3331 che ha lasciato l’autobus in mezzo alla Casilina, con motore, luci accese e porte aperte, ed è sceso per prendere un cornetto. Ora rischia, nel migliore dei casi, un richiamo, ma nel peggiore… il licenziamento.

Autista filmato mentre va a prendere il cornetto

Anche stavolta – come avvenuto per altri colleghi come quello che fumava alla guida o quello che guardava la partita sul cellulare e ancora un altro che chattava –, all’1.10 del 16 maggio, un‘autista è stato immortalato da un utente ‘inclemente’ che non ha mancato di postare il video su Twitter con tanto di commento: “Bene. Io penso si sia arrivati a un punto in cui non esistono più scuse. Indifendibile sotto ogni punto di vista. Auto accesa, porte aperte in una zona per niente tranquilla per prendersi un cornetto. Massima condivisione vi prego”.

Gli autisti Atac continuano a prendersi ‘licenze’ mentre sono in turno

Le indagini dell’Atac sono state brevi. L’autista ‘incriminato’ è stato prontamente individuato e ora rischia grosso. D’altro canto l’Azienda per la mobilità di Roma Capitale è finita nel mirino di cittadini e istituzioni dopo che alcuni suoi conducenti si sono resi protagonisti di episodi singolari. Un autista è stato immortalato mentre si masturbava alla guida del bus, un altro ha fatto un’inversione a U su un marciapiedi, un altro è stato sorpreso mentre guardava un film alla guida, un altro ancora mentre guardava la partita della Lazio. Insomma gli episodi si ripeto ormai da tempo e se gli autisti dei mezzi pubblici sono oggetto di grande interesse da parte dei viaggiatori, non si può dire che Atac sia da meno. Proprio in virtù di questa posizione estremamente scomoda, l’azienda per la mobilità della Capitale potrebbe decidere, in questo caso, di comminare un provvedimento esemplare al suo dipendente. Intanto, sembra proprio che sarà sottoposto a procedimento disciplinare… poi si vedrà.