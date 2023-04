Roma, chatta mentre guida il bus con gli avambracci: autista Atac immortalato e sospeso

Diventano sempre più frequenti e singolari i casi nei quali gli autisti dei mezzi pubblici si concedono ‘licenze’ che in alcuni casi mettono in pericolo l’incolumità dei passeggeri, in altri addirittura si lasciano andare a episodi lascivi mentre sono alla guida. E l’ultimo solo in ordine di tempo, si è verificato nella giornata della festa della Liberazione, il 25 aprile scorso, quando il conducente del 337 viene immortalato in un video mentre tiene la direzione del bus, su via Nomentana, con gli avambracci, mentre è impegnato a scrivere sul cellulare.

L’autista viene ripreso in un video

Beccato in flagrante e ripreso in un video che viene ben presto recapitato ai vertici Atac, l’autista è stato immediatamente sospeso dal servizio. Una scelta troppo audace quella di chattare mentre si è alla guida di un mezzo pubblico carico di passeggeri, a parte che sarebbe comunque un comportamento in contrasto con il codice della strada. L’azienda non ha potuto fare altro che prendere un provvedimento disciplinare immediato.

I casi precedenti

Ma i casi che si sono verificati nel tempo, di autisti di mezzi pubblici che si concedono ‘licenze’ alla guida sono diverse. Qualche mese fa un conducente Atac è stato fotografato da un passeggero mentre si trovava alla guida del bus con una mano sul volante e l’altra con la sigaretta accesa fuori dal finestrino. Episodio sicuramente più eclatante quello ripreso da alcuni ragazzini che hanno beccato un autista mentre si masturbava alla guida del convoglio. E prima ancora un altro è stato sorpreso a praticare autoerotismo, si toccava con una mano mentre si riprendeva con l’altra, per poi inviare il video ai colleghi. E poi c’è il caso di un conducente che gioca al gratta e vinci mentre è al volante. Un altro che guarda un film mentre guida e un altro ancora che guarda la partita. Insomma i casi sono davvero tanti e nonostante sospensioni e a volte anche licenziamenti, nei casi più gravi, i conducenti dei mezzi pubblici non sembrano ancora aver imparato la lezione…