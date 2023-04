Metro Roma, ‘botta’ di cocaina durante il viaggio: prepara la striscia direttamente sui sedili

Roma. La scena non è passata di certo inosservata a coloro che si trovavano nel vagone, rimasti esterrefatti, impietriti, davanti alla tranquillità con la quale è stato condotto il gesto: ha preparato la sua dose, ha ridefinito la striscia bianca sul sedile della metro, si è inginocchiato e ha sniffato senza troppe remore quella che sembrava essere della coca.

Roma, un borsone nero pieno di droga al Quadraro: nei guai anche un minorenne

Sniffa coca sui sedili della metro B a Roma

Lui, vestito come tanti altri passeggeri in transito, una persona come le altre all’interno di una vagone della metro B di Roma. Tuttavia, durante quel viaggio in metropolitana, il soggetto decide di fare un po’ di rifornimento. E così, sfruttando il fatto che il vagone è mezzo vuoto – ma non deserto – inizia a preparare la sua porzione di stupefacente. Sembra che nulla possa turbarlo, nonostante la gravità del gesto. Eppure, i suoi atteggiamenti sono strani, sospetti, e incuriosiscono alcuni astanti che decidono in un primo momento di seguire con lo sguardo i suoi movimenti e le sue intenzioni, incuriositi dal soggetto. All’improvviso, tutto diventa chiaro: sul sedile vuoto della metropolitana, l’uomo sta preparando la sua striscia di coca (almeno così sembra). Dopo aver preparato tutto con cura, il soggetto si inginocchia davanti ai posti a sedere del vagone e continua a livellare la sua striscia. Poi, qualche istante dopo, quando si ritiene soddisfatto del suo lavoro, sniffa.

La scena ripresa dai passeggeri

La scena, come anticipato, non è di certo passata inosservata. Anzi, i viaggiatori incuriositi dal suo atteggiamento, quando hanno realizzato cosa stava facendo in quel momento, non ci hanno pensato due volte e hanno iniziato a riprendere tutta la scena con i cellulari. Poi il video ha iniziato a fare il giro del web, dopo che il tutto è stato postato anche sulla nota pagina di WelcomeToFavelas. Purtroppo, come le cronache di Roma sanno bene, non è la prima volta che i mezzi pubblici diventano background di degrado urbano, senza contare, soprattutto, la cattiva condotta di molte persone che, alimentate da stress e nervosissimo, alle volte, rasentano la vera rissa.