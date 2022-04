Metro B, stop delle corse alle 21:00 fino a giugno: a maggio chiusura totale nei week-end

Roma. Le metro sono il tarlo quotidiano dei pendolari nella Capitale, un cruccio continuo in grado di mettere in disparte anche le preoccupazioni del lavoro. Si, perché prima di arrivarci bisogna passare attraverso le mille prove e sfide quotidiane che il trasporto pubblico pone dinanzi ad ogni avventuriero. Ritardi, attese infinite, guasti improvvisi, salti di fermata: insomma, le variabili sono tante e ci si annoia mai nel tragitto. Ora, però, arriva una certezza: all’orizzonte ci sono quasi due mesi di stop, ma vediamo i dettagli.

Trasporto pubblico Roma: metro B chiusa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina

A quanto si apprende dal servizio di informazione, ancora un volta ad essere sotto i riflettori sarà la linea B: chiuderà alle 21.00 nella tratta tra Castro Pretorio e Laurentina in entrambi i sensi di marcia. Tutto qui? Ebbene no: nel mese di maggio ci sarà una chiusura completa della tratta per almeno quattro week end. Di fatto, il prossimo 19 aprile partirà la terza fase dei lavori di realizzazione della nuova stazione Fori Imperiali della metro C, per i quali si rendono necessarie delle chiusure.

Chiusura anticipata alle 21:00

Dunque, fino al 4 giugno, a quanto pare, la metro B chiuderà alle 21:00 nel tratto suddetto, mentre saranno previsti bus sostitutivi. Nel tratto opposto, invece, tra Castro Pretorio e Rebibbia (metro B) e Jonio (metro B1) il servizio sarà regolare. Ovviamente, le eccezioni non mancheranno, poiché per le festività il servizio sarà regolare sull’intera linea il 24 e 25 aprile, il 30 aprile e il 1º maggio e il 2 giugno. Come intuibile, nei giorni di chiusura per lavori, gli ultimi treni partiranno da ogni capolinea alle 21.

Metro B chiusa a maggio nei weekend

La famigerata tratta di Castro Pretorio-Laurentina della Metro B resterà, dunque, completamente chiusa in tutti i weekend (sabato e domenica) del mese di maggio, e per l’intera giornata. Si tenterà di mettere una toppa, con l’attivazione di navette sostitutive MB dalle 5.30 all’1.30 di sabato e dalle 5.30 alle 23.30 di domenica. I weekend di stop, quindi, saranno il 7/8, il 14/15, il 21/22 e il 28/29 maggio.

Orari di chiusura della metro e servizi sostitutivi

Ricapitolando, la metro B nella tratta interessata chiuderà alle 21:00: