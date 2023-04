Metro da incubo a Roma, la Linea A la peggiore tra corse saltate e stazioni chiuse

Il servizio Metro di Roma, un tema dolente per le migliaia di pendolari capitolini e soprattutto il sindaco Roberto Gualtieri. Le ultime analisi stimate sui mezzi su ferro dell’ATAC, ritraggono un quadro tragico del trasporto pubblico nella Capitale. Tutte e tre le linee che attraversano la Città Eterna, al giorno d’oggi, offrono un servizio molto al di sotto della sufficienza. Tutto questo mentre, sempre nella Capitale, l’Amministrazione prova a cavalcare i grandi eventi legati al Giubileo e il probabile – seppur difficile – EXPO.

La Metro A la peggior linea dell’ATAC a Roma

Le notizie per la Capitale sono tragica, specialmente oggi dove il Campidoglio prepara le basi per affrontare il Giubileo. Proprio la principale linea che dovrà scortare i pellegrini dal Vaticano fino alla zona est della Città, ovvero la Metro A, risulta tra i peggiori trasporti della Capitale. Bastava vedere la fermata di Termini, dove tutti i giorni le banchine sono sovraffollate, i treni strapieni e le borseggiatrici “lavorano” incontrastate sui portafogli e le borse di sfortunati pendolari. Pensiamo cosa avverrà con l’arrivo di migliaia di pellegrini nel 2025, in una situazione che già si sta rivelando al collasso sul piano della mobilità pubblica.

Anche se il Governo di Giorgia Meloni ha destinato dei fondi per potenziare questa linea, bisogna vedere quando realmente questi fondi andranno in porto. Oggettivamente, oggi è lecito avere il beneficio del dubbio. Da decenni infatti si aspettano questi lavori, senza che poi ogni anno si veda qualcosa di concreto per migliorare questa linea. Pazienza se è una vergogna in mondovisione, considerato come la linea attraversa il Centro Storico capitolino e soprattutto risulta essere quella maggiormente utilizzata dai turisti per spostarsi. Un’indecenza di linea che, solo per il suo stato, farà sicuramente tramontare l’ipotesi dell’EXPO nella Città Eterna e sarà di prezioso aiuto alla creazione del peggior Giubileo organizzato da Roma Capitale.