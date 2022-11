Metro Roma, l’allarme del sindaco Gualtieri: ”Tagliati i fondi per la linea C, effetto devastante”

Metro Roma. Una notizia che ha destato enormi preoccupazioni in Campidoglio, dal momento che il tema ”Metro” è certamente uno dei più spinosi per l’amministrazione capitolina: ”Effetto devastante per il futuro di Roma se non arrivano i fondi” – queste le parole del Sindaco Gualtieri in una intervista sul Messaggero interrogato sul taglio dei fondi per la metro C di Roma. Come confermato da Primo Cittadino, nelle bozze per la prossima manovra di Bilancio, non sono stati inseriti i 2,1 miliardi di euro necessari per completare la Metro C della Capitale. Oltre a ciò, assenti anche i fondi senza i quali non si può sbloccare la tratta T2 tra piazza Venezia e piazzale Clodio, che invece erano stati previsti nel Def.

Gualtieri preoccupato: ”Conseguenze devastanti per Roma”

Sono ore concitate, durante le quali Gualtieri è in continuo contatto con Palazzo Chigi, e nel frattempo fa sapere alla stampa che se le risorse non dovessero arrivare, allora arà impossibile utilizzare anche i finanziamenti già ottenuti. Poi aggiunge: ”Stiamo parlando di una bozza che è circolata in queste ore. Ma la legge di bilancio ufficiale non è ancora stata inviata al Parlamento e quindi non abbiamo ancora il testo definitivo. Io sono fiducioso – spiega – che quello finale conterrà le risorse necessarie a completare un’opera fondamentale per la Capitale e per il Paese”. E incalza: ”Ho avuto rassicurazioni da Palazzo Chigi che il problema verrà affrontato e spero che il testo finale contenga le risposte che ci aspettiamo.”

Quali saranno le conseguenze?

Alla domanda, necessaria, su quali conseguenze ci sarebbero in caso di assenza dei fondi, il Sindaco ha risposto: ”L’effetto sarebbe devastante. Basti pensare che senza queste risorse aggiuntive – spiega ancora il Sindaco -non si potrebbero neanche utilizzare i 990 milioni già disponibili per scavare tra Piazza Venezia e Piazzale Clodio. Quindi non potrebbero partire i lavori sulla nuova tratta. Vorrei ricordare come la Metro C rappresenti un tassello decisivo per la mobilità di Roma che come sappiamo ha purtroppo un forte gap strutturale sul trasporto su ferro che va assolutamente colmato. Con il prolungamento della linea C potremo collegare la rete metropolitana con l’area di San Pietro e raggiungere il quadrante Nord della città fino alla Farnesina senza dimenticare il fondamentale raccordo con la linea A a Ottaviano”.