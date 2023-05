Mezzi pubblici bloccati sotto l’Olimpico nonostante Siviglia-Roma, in giornata disagi anche tra Roma-Lido e Metro B

Alla fine dei conti, sarà l’ennesimo giorno di fuoco per i pendolari che utilizzeranno i mezzi pubblici a Roma. L’ultima notizia arriva ora, dove per motivi di ordine pubblico sono stati bloccati i passaggi dei bus sotto lo Stadio Olimpico di Roma. Una situazione che, in caso di tifosi venuti con il trasporto pubblico, creerà non pochi problemi a tutte quelle persone che dovranno tornare a casa dopo la partita o eventuali festeggiamenti in caso di vittoria dell’Europa League.

Nuovo giorno di passione sulla Roma-Lido

Si registrano profondi disagi anche sulla Roma-Lido, attuale linea MetroMare. La stagione estiva è iniziata, ma i treni continuano a rompersi. Oggi lungo la linea “Ostia-Ostiense” ne transitavano solo quattro di convogli, che hanno portato le corse ogni mezz’ora. I disagi forti percepiti questa mattina, quando è saltato il treno delle 8.00 e la prima corsa disponibile si è registrata alle 8.23 presso la stazione di Lido Nord. Una congestione che ha creato affollamenti sulle banchine dell’entroterra lidense, in particolare nelle zone di Acilia, Casal Bernocchi-Centro Giano e Vitinia.

Problemi sulla Metro B

Anche sulla linea che collega l’Eur a Rebibbia o il quartiere Prati Fiscali, i disagi sono stati molteplici. Anche in queste occasioni, per i treni fuori uso le corse sono passate con la media di un treno ogni 20 minuti. Problematiche registrate durante tutta la mattinata, con forti sovraffollamenti nelle banchine di Policlinico, Termini e Cavour intorno a mezzogiorno. Sempre in prima mattinata, intorno alle 9.30 è scattato anche un allarme antincendio dentro la stazione Policlinico, che ha spaventato non poco i pendolari. Sentendo l’allarme, centinaia di persone nell’ora di punta si sono precipitate verso le uscite della stazione: nonostante l’alert sia stato definito come legato a un problema degli allarmi, si sono registrate calche paurose in prossimità delle scale mobili e le uscite verso viale Regina Margherita.