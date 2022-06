‘Mi vuoi sposare?’, la proposta d’amore appare sul Colosseo: è caccia al romantico innamorato

Una proposta di matrimonio di sicuro insolita. E anche velata di certo mistero. Non si conosce infatti né il mittente, né tantomeno il destinatario. Solo il mezzo utilizzato. Che certamente non poteva passare inosservato. Uno striscione tipo quelli utilizzati allo stadio. Che, chissà come, qualcuno è riuscito a piazzare in uno dei luoghi che più rappresentano Roma, il Colosseo.

Lo striscione romantico

Lo striscione è apparso nella serata di oggi, mercoledì 29 giugno, nel giorno di San Pietro e Paolo. “Mi vuoi sposare?”, riporta la scritta. Impossibile, per chi passa, non vederla. Sicuramente chi ha posizionato lo striscione, lungo una decina di metri, stava aspettando il passaggio della su amata, o del suo amato. Chissà se la persona a cui la frase è diretta sarà felice della sorpresa e se dirà sì, coronando il loro amore. Ce lo auguriamo: l’inventiva il novello Cupido l’ha avuta e ha scoccato la sua freccia per colpire al cuore. Speriamo che abbia preso bene la mira, con gli auguri della redazione!