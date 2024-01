Milan-Roma, dove vederla: Sky o Dazn? Orario, diretta streaming, formazioni

E’ in programma domani, domenica 14 gennaio 2024 alle ore 20.45, la partita Milan-Roma. Il match, valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Meazza – San Siro di Milano. Dirigerà la gara il sig. Marco Guida della sezione Aia di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cecconi. Quarto ufficiale il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà Mazzoleni, AVAR La Penna.

Come arrivano le due squadre al match

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A contro la Roma: tre vittorie e due pareggi (incluso il 2-2 dello scorso campionato); l’ultimo successo giallorosso al Meazza contro il Diavolo risale allo 0-2 dell’1 ottobre 2017 (reti di Edin Dzeko e Alessandro Florenzi, Eusebio Di Francesco e Vincenzo Montella gli allenatori).

In tutte le ultime sette gare di Serie A tra Milan e Roma, entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol (25 reti in totale, 3.6 di media a incontro); l’ultimo clean sheet lo ha registrato il Milan nel 2-0 del 28 giugno 2020.

Milan-Roma, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Milan-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Jimenez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Huijsen, Cristante, Mancini ; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho (squalificato)