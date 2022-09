Il militare che rubava i buoni benzina per rivenderli: ”Sono ludopatico”

Purtroppo il demone del gioco è una brutta bestia, difficile da placare e da tenere a bada. A ciò si aggiungono anche i buoni del carburante. Ma in che modo?

Nelle ultime ore arriva la notizia di un militare condannato a restituire 18.600 euro al pubblico erario dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. La somma corrisponderebbe, in sostanza, all’importo dei ticket benzina fatti sparire dagli uffici in cui era impiegato con il ruolo di capo deposito carburanti. A riportare il fatto è la testata la Repubblica.

Cedole carburante in cambio di denaro

Il colpo grosso è stato ricostruito proprio dal Tribunale militare. In seguito, dopo la condanna per peculato militare aggravato, sono arrivati anche i magistrati contabili a dire la loro. Con tutta la documentazione a disposizione, i conti sono stati presto fatti nelle tasche del responsabile del furto. Si sarebbe, inoltre, anche dichiarato “ludopatico”: l’imputato ha spiegato di aver, dunque, indebitamente prelevato “cedole di carburante” e di averle cedute “in cambio di denaro contante”.

La sentenza di condanna

“Lo stesso (militare, ndr) ha riconosciuto di essersi appropriato di un numero di cedole, sicuramente non inferiore a 250 cedole di carburante. In realtà, nel corso di un’ispezione effettuata successivamente è stato rilevato un ammanco ingiustificato, imputabile al convenuto, di 372 cedole di buoni carburante, per il valore di 18.600“, si legge nella sentenza.

Sparito dai radar

La condanna è stata automatica e diretta. Il militare, perso nei suoi problemi col gioco d’azzardo, dovrà restituire quanto sottratto all’Esercito. Ad ogni modo, prosegue il quotidiano, si tratta di una condanna sospesa per il momento, dato che il soggetto è sparito dai radar, nonostante si sia dichiarato pronto a pagare quanto dovuto.