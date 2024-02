Minacce di morte alla moglie: arrestato un uomo a Subiaco per violenza domestica

Minacce di morte e aggressioni continue alla moglie, una saga di violenze che una donna a Subiaco ha deciso di interrompere rivolgendosi alle autorità.

Si è presentata in lacrime al cospetto dei carabinieri, lamentando in evidente stato di agitazione quello che era successo pochi minuti prima. Sabato 11 febbraio i militari hanno dovuto soccorrere una donna a Subiaco, alle porte di Roma, vittima di maltrattamenti domestici e arrivata disperata dopo l’ennesima aggressione del marito. Lei, spaventata a morte, ha raccontato ai carabinieri di essere stata costretta a lasciare l’abitazione dopo l’ennesima aggressione del coniuge, avvezzo a questo tipo di atteggiamenti.

Minacciava la moglie di morte: arrestato e portato al carcere di Rebibbia

In pericolo tra le quattro mura di casa e minacciata di morte. Una scena che una donna a Subiaco a imparato a tollerare, tra il silenzio e la sofferenza, mentre il coniuge minacciava la sua incolumità, aggredendola ripetutamente e attentando alla sua sicurezza. La donna ha scelto di interrompere quella sequela di violenze lo scorso sabato, quando ha deciso di recarsi presso la stazione dei carabinieri di Subiaco, in viale della Repubblica, e raccontare il vissuto di violenze e minacce a cui da tempo era sottoposta e denunciare il marito. Ha raccontato di essere scappata dopo che il marito, in preda i fumi dell’alcol, aveva tentato di aggredirla e l’aveva minacciata di morte.

L’uomo non ha avuto remore nemmeno al cospetto delle forze dell’ordine, sopraggiunte presso l’abitazione della coppia. Ha continuato a inveire nei confronti della moglie e a minacciarla di morte, pertanto, d’intesa con la procura della Repubblica di Tivoli, l’uomo è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Rebibbia.