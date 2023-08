Misterioso bolide prende fuoco nei cieli di Roma: ecco cosa è successo

Un misterioso bolide ha illuminato il cielo di Roma nella tarda serata di sabato 5 agosto 2023. Intorno alle ore 22.20, infatti, una webcam per le rilevazioni meteorologiche ha ripreso il momento in cui una scia luminosa si è incendiata sopra il cielo della Capitale. In molti si sono chiesti cosa fosse quell’oggetto. Vediamo quindi di capire di cosa si è trattato.

Bolide nei cieli di Roma, la spiegazione scientifica

Come si legge sul sito de IlMeteo.it, per gli esperti il fenomeno in questione va catalogato come un cosiddetto bolide, cioè il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica (un satellite) o blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa). Il colore è dato dalla composizione chimica. Con riferimento al materiale roccioso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità.

L’avvistamento in molte aree del Centro Italia

Roma non è stata l’unica città dove si è registrato l’avvistamento del misterioso bolide. Come riporta ChietiToday, infatti, segnalazioni di avvistamenti sono arrivate dalla Marsica, dal Teramano, dal Pescarese e anche dal Chietino, in particolare da Francavilla al Mare. Proprio qui sarebbe seguito anche un breve blackout elettrico in diversi quartieri, come diversi utenti hanno segnalato sui social affermando anche di aver percepito la meteora come molto vicina. Anche nel capoluogo di regione abruzzese si sarebbe verificato un blackout proprio nel momento del passaggio del bolide.

Segnalazioni anche in Campania e in Molise

Non solo. Secondo MarsicaWeb, il bolide sarebbe comparso ad una altezza di circa 77 km al confine tra le regioni Campania e Molise con una velocità di circa 13.5 km/s per estinguersi alla quota stimata di 22.5 km (subendo varie esplosioni). La foto che vedete, presa da un fermo immagine di una webcam dal Rifugio Capanna di Sevice, mostra il momento esatto della comparsa del bolide in cielo.