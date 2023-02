Monte San Biagio piange Rocco Marzano: scivolato sulle rocce mentre era in cerca di asparagi. Oggi i funerali

Dolore, commozione e disperazione in tutta la comunità di Monte San Biagio per la drammatica scomparsa di uno dei suoi cittadini, Rocco Marzano, 67 anni, e pensionato, morto a seguito di una accidentale caduta che gli ha fatto battere violentemente la testa al suolo. L’uomo era andato in cerca di asparagi, come ricostruito anche da alcune testimonianze.

Morto Ilario Castagner: ha allenato la Lazio e il Perugia ‘dei miracoli’

Lutto e dolore a Monte San Biagio per Rocco Marzano

Una perdita che ha lasciato tutti in preda al dolore. Monte San Biagio è sconvolta per la perdita di Rocco, che è scomparso per un evento accidentale, nelle ultime ore. Sono già decine e decine i messaggi di cordoglio per la famiglia, anche attraverso le piattaforme social, come ad esempio Facebook, dove la maggior parte degli utenti dei gruppi locali conoscevano la sua grande personalità, sempre disponibile, sempre gentile con tutti. Rocco amava la natura, e amava il suo giardino, come ricorda anche un concittadino dopo aver appreso la triste notizie: ”Il mio vicino di casa, dopo la benedetta pensione, ha continuato con la sua passione a coltivare la terra. Aveva una cura maniacale per i suoi limoni, il terreno sempre pulito curato nei minimi particolari. Quando lo vedevo passare, il primo saluto era il suo. Ciao Rocco R.I.P.”

La dinamica dell’incidente e i funerali

Il fatto tremendo è accaduto, in base alle prime ricostruzioni, intorno alle 12.00 della giornata di ieri, martedì 21 febbraio 2023, nei pressi di un dirupo della seconda “Rampa”: parliamo di uno dei tre diversi segmenti che collegano il bivio dell’Appia con il centro alto del paese, alto più di dieci metri. Rocco sarebbe caduto accidentalmente durante la sua traversata, mentre era in cerca di asparagi. All’improvviso deve aver perso aderenza con il terreno, scivolando sulle rocce per poi cadere a terra e sbattere violentemente la testa. Quel colpo gli è risultato fatale. Dopo le segnalazioni, sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri di Monte San Biagio e la Polizia Locale, ma purtroppo per il 67enne non c’è stato nulla da fare. Oggi, mercoledì delle Ceneri, si svolgeranno i funerali celebrati da don Emanuele Avallone.

(Foto in copertina di Di Pinto Barbara, su Facebook)