“Non so da chi possano essere arrivate certe notizie, ma non sono vere. Davide non ha litigato con suo fratello”. Così Fabiola Ranieri, mamma di Davide Santopietro, il giovane di 26 anni di Guidonia morto oggi in Abruzzo a casa della nonna dopo aver sferrato un pugno a una vetrata.

A causa del pugno è stata recisa un’arteria, cosa che ha provocato la morte del ragazzo in soli 4 minuti.

A nulla sono valsi i tentativi di soccorsi.