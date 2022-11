Morte dell’ex sindaco Mario Savarese, domani i funerali

Si svolgeranno domani, 22 novembre 2022, i funerali dell’ex sindaco di Ardea Mario Savarese. Le esequie si svolgeranno nella chiesa San Lorenzo Martire alle ore 10:00, a largo San Lorenzo 20, a Tor San Lorenzo.

Mario Savarese è morto ieri sera, a seguito di una malattia che lo ha colpito alcuni mesi fa. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio da parte di amici e politici che, nonostante conoscessero le sue condizioni di salute, sono rimasti sconvolti dalla notizia.

I messaggi per ricordalo

“La notizia che non vorremmo mai avere ma che arriva dritta come un pugno nello stomaco, abbiamo collaborato tanto insieme,ci siamo anche scontrati politicamente ma mai è venuto meno il rispetto, caro Mario sei andato via in silenzio, hai sofferto molto soprattutto gli ultimi mesi da sindaco, quante volte ti ho detto di andare a casa e riposarti, ma il tuo senso di responsabilità te lo impediva, fai buon viaggio Mario”, sono le parole di Antonino Abate, segretario del Pd di Ardea.

“Caro Mario, siamo stati amici e poi non più. E ti sono stata avversaria politica, e tu sai perché, ma ciò non toglie il rispetto per chi non c’è più su questa terra. Ti abbraccio forte e buon viaggio, sapendo che almeno tu ora incontrerai Fabio, altro grande cuore di questa città. Voglio ricordarti nel pieno della serenità e forse felicità, guardando l’album fotografico del mio telefonino”, scrive Anna Maria Tarantino.

“Ci siamo scontrati mantenendo sempre rispetto reciprico. Anche se in compagini diverse, avevamo un obiettivo comune , esserci per dedicarsi al nostro territorio. Caro Mario, Sindaco di Ardea, ci hai lasciati troppo presto. Un caro abbraccio alla famiglia Savarese”, commenta la consigliera Raffaella Neocliti.

“Ciao Mario, avevamo sperato tutti di poter tornare a discutere e confrontarci su questa città così difficile e bella e sul suo futuro. Sul nostro impegno, sulle cose fatte e sulle tante ancora da fare. Lo faremo, un giorno, ne son certo. Con la serenità e la pace che ti sei meritato e che spero anche io di meritarmi, alla fine di tutto. Arrivederci, Mario”, scrive invece Luca Vita. E poi i messaggi dei cittadini comuni. Messaggi di cordoglio a cui la redazione de Il Corriere della Città si unisce con sincero dolore. Noi vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la sua pacatezza: ciao Mario.