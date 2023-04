Morte di Julia Ituma, i media turchi: “Ha scritto arrivederci nella chat della squadra”

A partire proprio dalla giornata di oggi, venerdì 14 aprile 2023, si attendono gli esiti dell’autopsia disposta per Julia Ituma, la 18enne pallavolista italiana trovata senza vita ad Istanbul, fuori le porte di un hotel, a seguito di quella che sembra essere stata una caduta dal sesto piano che non le avrebbe lasciato scampo.

Julia Ituma, morta la pallavolista 18enne: è caduta da una finestra

Le indagini della polizia turca e l’ipotesi del suicidio

Solamente poche ore prima, a giovane ragazza aveva preso parte ad una partita con la sua squadra di sempre, l’Igor Novara, nei quarti di finale di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul. Nella serata di ieri, inoltre, in città sono arrivate la madre e la zia della ragazza. L’esame autoptico, per il momento, ha la massima priorità, e bisognerà attendere i risultati perché possa avvenire il rimpatrio e deciderne le modalità. Ovviamente, l’esame autoptico risulta di fondamentale importanza per la ricostruzione di un quadro che, per il momento, ha fin troppe falle: di fatto, è ancora da chiarire cosa sia accaduto di preciso. In queste ultime ore, i media turchi parlano di un possibile suicidio alla luce di un video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che mostra l’atleta mentre si aggira con un modo di fare agitato all’interno dei corridoi dell’albergo. Stando a quanto riportato dall’Hurriyet, la ragazza avrebbe detto alle compagne e all’allenatore di non sentirsi troppo bene, arrivando a scrivere la parola “arrivederci” nel gruppo WhatsApp della squadra.

Le testimonianze dei video di sorveglianza

La polizia di Istanbul proprio ieri ha avviato le indagini sul caso, iniziando col porre sotto sequestro il cellulare di Julia Ituma. Inoltre, sin dalle prime ore gli inquirenti del posto hanno acquisito le immagini provenienti dal video diffuso dai media turchi. Nei frame della videocamera di sorveglianza si vede Ituma che cammina nel corridoio, telefona, si siede a terra, poi rientra in camera prima della mezzanotte locale. Oltre a ciò, ci sono anche altri video delle telecamere dell’albergo, una puntata proprio sulla sua faccia, e che conferma che la ragazza è caduta dall’alto. Fondamentale sarà capire anche con chi ha parlato la 18enne al telefono prima che accadesse l’irreparabile.