Morte piccolo Manuel, Falconi: “Il Comune di Roma Capitale si costituisca parte civile”

Il X Municipio di Roma Capitale è ancora scosso dal brutale incidente stradale che ha strappato il piccolo Manuel alla propria famiglia. Una morte beffarda, resa più mediatica sia dalla celebrità del gruppo di youtuber dei The Borderline e soprattutto la loro presunta bravata al volante di un SUV della Lamborghini. Sull’episodio, Mario Falconi, Presidente del X Municipio, è tornato a esporsi, chiedendo un’azione simbolica da parte del Comune.

Falconi lancia un appello al Campidoglio

Nuovamente, il presidente Falconi ha richiamato l’attenzione del sindaco Roberto Gualtieri. In un lungo comunicato stampa, ha richiesto espressamente come il Comune di Roma si costituisca come parte civile nel processo che vaglierà le responsabilità sull’incidente stradale di Casal Palocco e soprattutto ha portato alla morte un bambino di 5 anni innocente, probabilmente strappato al volante per una bravata di quei ragazzi.

Le parole del Presidente del Municipio alla famiglia di Manuel

Nelle parole di Mario Falconi, si leggono le intenzioni di un’Amministrazione che vuole stare al fianco della famiglia della vittima in un momento così tragico. Una decisione presa da tutto il X Municipio, con Assessori e consiglieri – anche dell’opposizione locale – che si sono riconosciuti nelle parole del Primo Cittadino lidense. Dopotutto, la morte di Manuel ha scosso tutti i cittadini d’Italia e in particolare della zona di Ostia, considerato come per quel ‘gioco trasformato in tragedia’, avrebbe potuto perdere la vita qualsiasi persona.

La richiesta a Roberto Gualtieri

Nonostante provengano dalla stesso schieramento, Falconi ha utilizzato nuovamente la carta stampata per lanciare un appello al sindaco Gualtieri. Ha chiesto come “il Comune si costituisca parte civile, qualora si aprisse un procedimento penale verso i responsabili del drammatico incidente”. Sempre sentendo il Presidente municipale, “avrei voluto far costituire anche il X Municipio, ma non è giuridicamente possibile per questo Ente Locale”. L’invito, quindi, affinché anche la Città Eterna porti la vicinanza alla famiglia del piccolo Manuel.