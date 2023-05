Morto il piccolo Aziz, doveva venire a Roma per essere operato: soffriva di una grave malformazione cardiaca

Non ce l’ha fatta il piccolo Aziz, che per una grave malformazione cardiaca è deceduto in queste ore. Il bambino aveva fatto notizia, in quanto stava per arrivare a Roma per essere operato da un’equipe di cardiochirurghi, attivata proprio per salvargli la vita. Il neonato, di 4 mesi, si sarebbe spento presso nel suo Paese natale, il Benin, in attesa di partire per l’Italia in direzione del Bambin Gesù.

Le condizioni gravi di Aziz e la necessità dell’intervento

Vista la povertà del Benin e la complessità dell’intervento, il chirurgo Enrico Di Salvo aveva attivato una task force per portare in Italia il neonato. Qui avrebbe potuto subire il complesso intervento, visto come la malformazione aveva appeso a un filo la vita del bebè. Purtroppo la problematica ha avuto la meglio in questa drammatica vicenda, con la stessa “Sorridi Konou Konou Africa Onlus” che ha annunciato, tramite le parole di Di Salvo, il decesso del piccolo bambino di pochi mesi.

Le parole del dottor Di Salvo

A Repubblica, il dottor Enrico Di Salvo ha annunciato la morte di Aziz e ha detto: “È tornato ad essere un angelo. Il Signore lo ha chiamato a sé proprio quando sembrava ce l’avessimo fatta. Un grande dolore, chiniamo la testa e accettiamo una volontà superiore. Speriamo che il futuro del mondo dia a tutti i bambini di qualunque posto le stesse opportunità di vita e di cura. Grazie ai nobilissimi amici, tanti, che hanno cercato di costruire un sogno tutti insieme. La sottoscrizione è stata chiusa. Ma quanto è stato raccolto finora verrà utilizzato da Konou per dare una chance al prossimo angelo. Ciao Aziz, grazie per averci fatto sognare e per averci fatto sentire migliori”. Il chirurgo è diventato un simbolo della solidarietà, facendo avanti e indietro con la sua Onlus per portare cure e sollevo ai bambini africani affetti da gravi malattie.