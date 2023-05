Tragedia a Roma: 25enne trovata morta nel parco

Stava facendo jogging quando è stata colta da un malore improvviso. Al centro della vicenda una giovane ragazza italiana che ha purtroppo ha perso la vita. Notata la circostanza da alcuni passanti, sono stati subito allertati i soccorsi che però sono risultati vani. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il malore fatale al parco di Tor Tre Teste

I fatti sono avvenuti oggi, mercoledì 31 maggio, intorno alle 7 del mattino. La giovane, una ragazza italiana di 25 anni stava facendo jogging al parco di Tor Tre Teste quando si è improvvisamente sentita male. Ha perso i sensi e si è accasciata a terra. A notare la scena alcune persone che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono quindi giunti i sanitari del 118 che le hanno prestato i soccorsi, facendo di tutto per rianimarla. Purtroppo però ogni tentativo è risultato vano e la 25enne è deceduta.

I soccorsi

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tor Tre Teste per i rilievi e il medico legale. La salma della vittima è stata portata all’ospedale di Tor Vergata dove verrà effettuato l’esame esterno. Dopodiché, il corpo sarà riconsegnato ai familiari che potranno così dare l’ultimo saluto alla giovane.

Il cadavere nel Parco della Cecchignola

Solo pochi giorni fa è stato invece rinvenuto il cadavere di un uomo di 73 anni al Parco della Cecchignola. Il rinvenimento è stato effettuato da un passante che ha poi allertato le forze dell’ordine. A seguito delle indagini condotte, non sono emersi sul corpo dell’anziano segni che potessero far pensare ad una morte violenta. Tuttavia, la salma è stata comunque messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.