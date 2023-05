Tragedia al ristorante, muore davanti agli amici per un malore improvviso: Simone Rosetti ci lascia a 37 anni

Un malore improvviso che lo ha stroncato senza lasciargli nessuno scampo. Lui, 36 anni, si trovava al ristorante insieme ai suoi amici. Non c’è stato niente da fare, purtroppo, per il giovane. Impossibile immaginare il dolore di tutti gli astanti, e il senso di impotenza davanti ad una simile tragedia.

Simone Roseti, muore a 37 anni durante una cena con gli amici

Simone Rosetti è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava al ristorante insieme ad i suoi amici, per una cena. L’uomo non ha avuto scampo, il malore gli è risultato fatale. Ci lascia pochi giorni prima del suo trentasettesimo compleanno nella serata di venerdì scorso. Un lutto improvviso, inaspettato, a San Benedetto, per la prematura scomparsa di Simone Rosetti. Era un noto rappresentante per conto della nota ditta di famiglia ’Eurofuni’, con sede operativa e amministrativa nella zona industriale di Acquaviva Picena. Come già anticipato, Simone si trovava in un noto locale della zona nella serata di venerdì scorso, per consumare in allegria una cena con gli amici. Un fine settimana come tanti, dopo una lunga settimana di lavoro e fatiche. Dopo il malore, Simone è uscito fuori dal locale aiutato dagli amici che hanno subito dato l’allarme chiedendo l’intervento del 118.

I tentativi per salvarlo

Purtroppo, però, quando i sanitari a bordo dell’ambulanza sono giunti sul posto, per il giovane uomo non c’era già più niente da fare. La morte è sopraggiunta all’improvviso, dopo pochissimi minuti dal primo attacco. Una tragedia indicibile, che ha sgomentato tutti, lasciando un profondo senso di vuoto, incolmabile, in tutti coloro che lo conoscevano da sempre, e non solo. Simone era una persona dinamica, attiva e molto pratica, per questo si era guadagnato la stima di molti. I sanitari hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Il decesso sarebbe avvenuto per improvviso arresto cardio circolatorio.