Muore mentre parla con le amiche: stroncata da un malore la figlia dell’ex Sindaco

La donna si è accasciata a terra all’improvviso mentre chiacchierava amabilmente.

Non se lo spiegano le amiche che, da un momento all’altro, hanno visto la donna davanti a loro accasciarsi a terra, colta da un malore. Un minuto prima le compaesane conversavano intente a prendersi un caffè, poco dopo Giuseppina Musto, 81enne amata e rispettata di San Vittore del lazio, in provincia di Frosinone, è stata stroncata da un malore fulminante.

Addio a Pina Musto: stroncata da un malore

Stava chiacchierando con due amiche, intente a prendersi un caffè, quando Pina Musto si è accasciata improvvisamente a terra. Inutili i soccorsi del 118: per Pina non c’è stato nulla da fare e il malore è stato per lei fatale. La pensionata lascia due figli, la nuora, il genero e i nipoti, oltre che i parenti tutti, annichiliti dal dolore.

La donna era molto conosciuta nel paese, perché figlia dell’ex sindaco di San Vittore, Franco Musto, e moglie del compianto dottor D’Orsi, ex chirurgo dell’ospedale “Santa Scolastica”. Giuseppina, per tutti “Pina”, lascia un grande vuoto nella comunità, turbata dalla scomparsa di una signora, benvoluta da tutti.