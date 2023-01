Napoli Roma, dieci euro al parcheggiatore abusivo per lasciare l’auto (ovunque) vicino allo Stadio: business da migliaia di euro (VIDEO)

Dieci euro a macchina dati al parcheggiatore abusivo per lasciare l’auto vicino allo Stadio. Poco importa se la vettura viene poi lasciata praticamente in mezzo alla strada, sulle aiuole, sull’isola spartitraffico o sui marciapiedi. L’importante è trovare un posto per andare a godersi in tranquillità la partita. Succede ogni domenica a Napoli, ma anche a Roma in occasione dei grandi eventi come concerti e anche in questo caso incontri di calcio all’Olimpico, nei pressi dello stadio Maradona. Peccato che però, durante la partita, quegli stessi veicoli vengano poi portati via dai carroattrezzi proprio perché non parcheggiati regolarmente. Insomma, un business da migliaia di euro per gli abusivi e una clamorosa beffa per i tifosi che alla fine della partita non si ritrovano più la macchina. Pur avendo pagato 10 euro.

Parcheggiatori abusivi a Napoli il video di Striscia la Notizia

Ad occuparsi della questione è stata Striscia la Notizia che ieri sera ha mandato in onda un servizio dai contenuti davvero surreali soprattutto perché, oltre a testimoniare il fenomeno dell’abusivismo, fotografa la scioccante impotenza delle forze dell’ordine di fronte a quanto avviene sotto gli occhi di tutti. Gli abusivi infatti, pur essendo presenti ogni settimana nei dintorni del Maradona (come nell’ultima sfida tra Napoli e Roma), agiscono indisturbati: anche perché gli interventi di repressione, come i verbali di multa, non vengono pagati da nessuno e restano di fatto “carta straccia”. Di soldi però se ne guadagnano tantissimi: nel video si parla di ben 10 euro a macchina con “ricavi” illeciti per gli irregolari che arrivano ammontano a fine serata a migliaia di euro.

Clicca qui per guardare il video di Striscia la Notizia

L’abusivo dei record a Roma

Che l’abusivismo sia un fenomeno davvero difficile da estirpare lo testimonia anche quest’altra singolare vicenda che vi abbiamo raccontato ieri. A Roma un ambulante, irregolare s’intende, I.K. 44 enne del Bangladesh, ha accumulato da solo dal 2008 ben 190 tra verbali di contravvenzione ed ordinanze ingiuntivo, ovviamente mai pagate. E come lui ci sono centinaia di altri concittadini e venditori abusivi che quotidianamente popolano le piazze del Centro e le cui sanzioni comminate, lungi dal sortire effetto deterrente, servono soltanto a gonfiare artificiosamente alcune voci del bilancio comunale.