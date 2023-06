Neonato di due mesi morto a Roma: “Strattonato fino ad ucciderlo”, mamma indagata per omicidio colposo

È morto al policlinico Gemelli di Roma a seguito di un grave trauma. I fatti sono avvenuti martedì scorso. Al centro della terribile vicenda un neonato che non aveva ancora due mesi. Ora, la mamma è indagata per omicidio colposo. Sulla tragedia sono attualmente al lavoro due Procure, quella di Roma e quella di Foggia.

Neonato muore a Roma: ‘È stato scosso violentemente’, non aveva ancora 2 mesi

Il neonato morto a Roma e i maltrattamenti

Tanti gli interrogativi aperti sulla drammatica vicenda e l’ipotesi che il piccolo sia stato vittima di maltrattamenti non appare così remota. Forse strattonato alla stregua di un pupazzo, fatto sta che quelle violenze gli sono costate la vita ed ora le indagini puntano a fare chiarezza sui fatti. Il bimbo, arrivato in elicottero nel nosocomio capitolino, potrebbe essere stato vittima della “sindrome del bambino scosso”. In attesa dell’esito dell’esame autoptico, prezioso per determinare con precisione le responsabilità materne, i pubblici ministeri di Foggia hanno aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo. La donna ha spiegato agli investigatori di aver visto cadere in figlio in un momento di distrazione e in quel frangente sarebbe stata da sola.

Il quadro clinico le indagini

Quando è giunto nell’ospedale di Foggia, domenica scorsa, le condizioni del neonato erano già critiche, tanto da richiedere il trasferimento d’urgenza al Gemelli. I soccorsi sono purtroppo risultati vani, il quadro clinico del piccolo era già compromesso e da li a poco il suo cuoricino ha smesso di battere. A questo punto, sono scattate le indagini da parte della Procura di Foggia ma a rivelarsi preziosa per il proseguo delle stessa sarà l’autopsia. Ora, se verranno individuati traumi celebrali la possibilità che a causare la morte del neonato sia stata la shaken baby syndrome potrebbe diventare concreta. Sindrome causata dallo scuotimento volontario del piccolo da parte di un adulto e gli esami sul neonato potrebbero anche aggravare il quadro accusatorio.